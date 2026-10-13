Citroën presenta la 2 CV Fourgonnette Concept: il mito commerciale rinasce elettrico

Citroën svela la 2 CV Fourgonnette Concept al Salone di Parigi 2026: design iconico e anima elettrica in un veicolo pratico e innovativo per professionisti.

Al Salone di Parigi 2026, Citroën ha colpito nel segno presentando la 2 CV Fourgonnette Concept, un omaggio contemporaneo all'intramontabile silhouette che ha segnato la storia dei veicoli commerciali compatti. Accanto alla nuova 2 CV Concept, questa Fourgonnette reinterpreta con spirito libero un modello che ha accompagnato generazioni di artigiani, commercianti e corrieri. I designer Citroën si sono lasciati guidare dalla passione, dando vita a un veicolo accessibile, pratico e soprattutto elettrico, che punta su semplicità e carattere distintivo.

L'obiettivo del progetto era riportare in vita non solo lo stile, ma anche l'anima della Fourgonnette originale, fondendo la storia con le esigenze di una mobilità urbana moderna e sostenibile. La versione concept propone una visione ingegnosa ed essenziale, attenta alla facilità di utilizzo per i lavoratori di oggi, ma senza rinunciare a ciò che ha reso celebre la 2 CV: un design capace di suscitare emozione a prima vista.

La 2 CV Fourgonnette era più di uno strumento di lavoro. Era parte della vita quotidiana. Semplice, ingegnosa e accessibile, possedeva soprattutto qualcosa che pochi veicoli commerciali hanno: un'anima. Questo è lo spirito che vogliamo riportare in vita oggi. Perché essere utili non significa essere ordinari. Queste parole del CEO di Citroën e DS Automobiles, Xavier Chardon, sintetizzano perfettamente la missione del concept, che non si limita a esercitare il fascino della nostalgia, ma si proietta verso nuove forme di mobilità elettrica più umane e gioiose.

La nuova Fourgonnette concept nasce come variante commerciale della 2 CV Concept, mantenendo i principi cardine del progetto: attenzione agli aspetti essenziali, ingegno nel design e centralità dell'esperienza utente. In questo modo Citroën rinnova il suo storico legame con i professionisti, confermandosi al fianco di chi lavora, fa impresa e si sposta ogni giorno, offrendo soluzioni pratiche, semplici e innovative.

Sebbene la 2 CV Fourgonnette Concept non preveda una produzione imminente, rappresenta una dichiarazione d'intenti e una libera espressione dello stile Citroën. L'icona degli anni passati, quindi, diventa oggi piattaforma di sperimentazione e ispirazione, dimostrando che il suo spirito rimane più attuale che mai anche nell'era dell'elettrico.