CODE VEIN II: il nuovo trailer svela combattimenti, ambientazioni e creazione del personaggio

BANDAI NAMCO Europe ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a CODE VEIN II, il seguito dell’action RPG dark fantasy, mostrando in anteprima alcune delle principali novità di gameplay e la data di uscita ufficiale, fissata per il 30 gennaio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Il trailer offre una panoramica approfondita sulle meccaniche di combattimento, la personalizzazione del personaggio e i nuovi scenari che i giocatori potranno esplorare. Il mondo di CODE VEIN II si presenta come un universo post-apocalittico ricco di misteri e pericoli, dove i protagonisti dovranno sopravvivere sfruttando al massimo le proprie capacità e le risorse a disposizione.

Uno dei punti centrali del video è il sistema di combattimento, che offre al giocatore un ampio grado di libertà. “Il combattimento infatti dà al giocatore molto controllo e possibilità per creare il proprio stile di combattimento attraverso le armi scelte, gli artefatti, le Formae o i Codici Sanguigni”. Ogni scelta contribuirà a definire l’approccio al gameplay, rendendo ogni scontro unico e dinamico.

Importante anche il ruolo del partner, che non funge soltanto da supporto tattico ma diventa parte integrante delle meccaniche di sopravvivenza. “Il partner gioca un ruolo importante, non solo attraverso i suoi punti di forza e di debolezza, ma anche quando resterete senza vita, poiché le Restorative Offering gli consentiranno di ripristinare la salute”. Questo sistema rafforza la componente cooperativa e strategica, incentivando la sinergia tra i personaggi.

Il video dedica spazio anche alla componente narrativa, ponendo il giocatore al centro di una missione per salvare un mondo sull’orlo del collasso. Nelle sequenze mostrate si intravedono diverse ambientazioni suggestive e variegate come la Città Sommersa, la Foresta della Non-Morte, la Cicatrice Corrosa e l’isola di MagMell. In questi luoghi sarà possibile incontrare eroi leggendari del passato e scoprire i segreti di un mondo in rovina, con l’obiettivo di ricostruire un futuro possibile.

Un’attenzione speciale è riservata al nuovo sistema di creazione del personaggio, ampliato e migliorato. Il giocatore potrà modificare ogni minimo dettaglio del proprio avatar, dalle dimensioni del corpo alla pettinatura, dalle espressioni facciali al trucco e agli accessori. “La Character Creator Demo offre 64 slot di salvataggio che si trasferiscono direttamente al gioco finale”, consentendo di preparare in anticipo il proprio protagonista e utilizzarlo poi nell’avventura completa.

Per rendere ancora più accessibile questa funzione, dal 23 gennaio sarà disponibile una demo gratuita dedicata esclusivamente alla creazione del personaggio. Quest’anteprima permetterà ai fan di sperimentare l’ampio sistema di personalizzazione e di trasferire i dati nel titolo completo al momento dell’uscita.

Con il nuovo trailer, CODE VEIN II si presenta come un’esperienza ricca di contenuti, capace di unire l’azione intensa del combattimento alla profondità narrativa e alla libertà creativa del giocatore. L’attesa per il lancio si fa sempre più alta, in vista di un ritorno che promette di ampliare e perfezionare tutto ciò che ha reso il primo capitolo un cult per gli amanti del genere dark fantasy.