Columbia Amaze Puff: la nuova collezione invernale che unisce stile, calore e performance

Columbia Sportswear lancia la nuova collezione Amaze Puff, una linea di giacche che punta a ridefinire il concetto di protezione invernale unendo performance, morbidezza e stile contemporaneo. La famiglia comprende tre modelli progettati per accompagnare la stagione fredda con materiali resistenti alle intemperie, imbottitura in piumino 650 fill-power da fonti responsabili e un’estetica studiata per adattarsi a diversi stili di vita.

La palette cromatica è pensata per offrire versatilità e carattere. Le tonalità opache Dark Stone, Tobacco e Black si confermano alleate ideali del quotidiano, grazie alla loro sobrietà senza tempo. A queste si aggiunge Safari, nuance naturale e decisa, perfetta per chi vive la città con spirito outdoor. Per chi preferisce un look brillante e distintivo, la collezione introduce le finiture iridescenti Everblue High Shine e Fig High Shine, che aggiungono un tocco luminoso e fashion.

La linea Amaze Puff si sviluppa attraverso tre nuovi modelli che interpretano in modo diverso il concetto di calore e praticità. La Amaze Puff Long Hooded offre una copertura estesa e un isolamento ottimale grazie alla sua silhouette lunga e avvolgente. La tecnologia Omni-Shield protegge da pioggia leggera e macchie, mentre il cappuccio regolabile, l’orlo con coulisse e i polsini con asola per il pollice garantiscono una vestibilità personalizzata anche nelle condizioni più rigide. Le tasche con zip assicurano uno spazio protetto per gli oggetti essenziali, rendendola una scelta ideale per gli inverni più freddi.

La Amaze Puff Mid Hooded, con la sua lunghezza media, è studiata per combinare calore e libertà di movimento. Mantiene le stesse caratteristiche protettive degli altri modelli grazie all’imbottitura in piumino 650 fill-power e alla tecnologia Omni-Shield™, offrendo al tempo stesso una maggiore agilità per l’uso quotidiano. Le tasche foderate in pile aumentano il comfort, mentre i pratici spallacci interni permettono di trasportarla a spalle quando non la si indossa. Anche qui troviamo cappuccio regolabile, orlo modulabile e polsini con asola per il pollice, dettagli che ne esaltano la funzionalità.

Più corta e dal taglio contemporaneo, la Amaze Puff Hooded si distingue per la sua silhouette boxy, leggera e moderna. Ideale per essere indossata a strati, combina protezione dalle intemperie e leggerezza grazie alla tecnologia Omni-Shield e al piumino ad alte prestazioni. Il cappuccio regolabile, l’orlo con coulisse e i polsini dotati di asola per il pollice migliorano la vestibilità, mentre le numerose tasche con zip e gli spallacci interni trasformano la giacca in un alleato pratico per gli spostamenti quotidiani.

Con la collezione Amaze Puff, Columbia Sportswear firma una proposta pensata per chi cerca calore, funzionalità e stile senza compromessi, offrendo soluzioni adatte tanto alle giornate urbane quanto alle avventure outdoor. Una linea che celebra l’equilibrio perfetto tra comfort e performance, pronta a diventare un punto di riferimento nel guardaroba invernale.

