Columbia presenta la nuova collezione outdoor per l’autunno 2025

Columbia torna protagonista nel mondo dell’outdoor con una collezione che celebra l’autunno 2025 e ridefinisce gli standard dell’escursionismo. Per il brand, l’avventura non è solo una passione: è parte integrante della sua identità. Ed è con questo spirito che nasce una linea capace di coniugare innovazione, comfort e protezione anche nelle condizioni più estreme.

Il cuore della nuova proposta è Titanium, una gamma pensata per chi vive la montagna e i sentieri senza compromessi. Questa linea si distingue per l’altissima qualità dei materiali e per un approccio tecnologico che accompagna l’escursionista su ogni terreno, a tutte le altitudini e con qualsiasi condizione climatica.

Titanium offre strati traspiranti, ideali per mantenere la pelle asciutta durante l’attività intensa, strati intermedi termici, studiati per trattenere il calore senza rinunciare alla leggerezza, e gusci esterni impermeabili, capaci di garantire protezione totale da pioggia e vento. Ogni capo è progettato per assicurare libertà di movimento, resistenza e prestazioni di alto livello, trasformando l’esperienza outdoor in un momento di pura connessione con la natura.