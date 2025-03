Columbia rivoluziona l’escursionismo con la nuova collezione HIKE DRY, pensata per gli appassionati dell’outdoor che cercano performance senza compromessi. L’innovazione tecnologica, la protezione dagli agenti atmosferici e la sostenibilità si fondono in una linea d’avanguardia, progettata per affrontare qualsiasi avventura con il massimo del comfort.

Il cuore pulsante di questa rivoluzione tecnologica si chiama OutDry™ Extreme e Omni-Tech™ Eco, due soluzioni all’avanguardia che garantiscono impermeabilità, traspirabilità e un impatto ambientale ridotto.

OutDry™ Extreme: la barriera definitiva contro gli elementi

Progettata per affrontare le condizioni più difficili, questa tecnologia rappresenta una svolta radicale nel settore dell’abbigliamento tecnico. A differenza delle membrane interne tradizionali, OutDry™ Extreme posiziona la barriera impermeabile direttamente all’esterno, eliminando la necessità di ulteriori strati protettivi. Il risultato? Una protezione immediata, senza sacrificare la traspirabilità.

La struttura avanzata è composta da trilioni di micropori per metro quadrato, garantendo una ventilazione ottimale e mantenendo il corpo asciutto anche nelle situazioni più estreme. Le cuciture sigillate esternamente impediscono qualsiasi infiltrazione d’acqua, mentre l’interno in tessuto morbido assicura un comfort superiore. Il design è ulteriormente valorizzato dalla finitura Matte ODX, che coniuga estetica contemporanea e funzionalità avanzata.

Omni-Tech™ Eco: sostenibilità e performance senza compromessi

Con questa tecnologia, Columbia risponde alla crescente domanda di materiali eco-compatibili senza rinunciare alle prestazioni tecniche. Il guscio esterno è realizzato al 100% in poliestere riciclato, trattato con un rivestimento DWR privo di PFAS, che mantiene la sua efficacia anche dopo numerosi lavaggi e migliora la resistenza all’abrasione del 30%.

Ma la vera innovazione sta nella membrana, composta per almeno il 25% da materiali di origine vegetale derivati da fondi di caffè riciclati. Un’idea rivoluzionaria che combina protezione dagli agenti atmosferici, eccellente traspirabilità e una scelta responsabile per il pianeta. A completare la struttura, la fodera interna in poliestere riciclato, progettata per offrire morbidezza e massimo comfort a contatto con la pelle.