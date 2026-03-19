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Crimson Desert: l’attesissimo action-adventure open world arriva in tutto il mondo

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L’attesa è finita: è finalmente disponibile Crimson Desert, il nuovo action-adventure open world sviluppato da Pearl Abyss e distribuito da PLAION. Il titolo arriva oggi nei negozi fisici e digitali in tutto il mondo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, portando con sé una delle esperienze più ambiziose dell’anno videoludico.

I giocatori vestiranno i panni di Kliff, guerriero dei Mantogrigio, una fazione del nord di Pailune dedita alla pace e all’unità. La storia prende il via dalla rottura di quell’equilibrio, con Kliff impegnato a riunire la propria gente per riconquistare la loro patria. Nel corso del viaggio emergerà una minaccia molto più ampia che sconvolgerà l’intero continente di Pywel.

Realizzato con il motore proprietario BlackSpace Engine, Crimson Desert offre un mondo aperto e senza soluzione di continuità, popolato da ambienti ricchi di dettagli: lande selvagge, città frenetiche e antiche rovine si intrecciano a culture variegate per dare vita a un ecosistema narrativo e visivo vibrante.

Il gioco arriva in tre diverse edizioni: Collector’s Edition, Deluxe Edition e Day-One Edition, ciascuna con contenuti unici per i giocatori e i collezionisti più appassionati.

La Collector’s Edition (prezzo consigliato €279.99) include il gioco completo, un imponente diorama esclusivo da 17″ raffigurante Kliff e Golden Star, una spilla premium dei Mantogrigio, una mappa in tessuto di Pywel, lettere degli sviluppatori, tre photocard dei personaggi e tre toppe ricamate. A tutto questo si aggiungono i DLC bonus in-game: l’Ultimate Pack e il Deluxe Pack, con armi, set di bardature e accessori esclusivi.

La Deluxe Edition ( €89.99 ) propone una confezione curata che comprende il gioco completo, la SteelBook a tiratura limitata, la mappa di Pywel, la lettera degli sviluppatori e i contenuti digitali del Deluxe Pack.

La più essenziale Day-One Edition ( €69.99 ) offre il gioco completo con alcuni bonus digitali in-game. Tutte le edizioni includono vantaggi per chi ha effettuato il pre‑order, come lo Scudo di Khaled, e un contenuto esclusivo disponibile solo su PlayStation 5: il Set di Piastre di Grotevant.

L’uscita mondiale del titolo segna una nuova tappa importante per la collaborazione tra Pearl Abyss e PLAION. “Mentre celebriamo l’uscita di Crimson Desert, siamo entusiasti per i nostri partner di Pearl Abyss,” ha dichiarato Craig McNicol, CEO di PLAION Partners. “L’incredibile accoglienza riservata al gioco riflette l’entusiasmo dei giocatori, e PLAION Partners è lieta di portare i prodotti fisici ai giocatori di tutto il mondo.”

A queste parole si aggiunge l’entusiasmo di Roger Clarke, Managing Director di PLAION Partners Asia Pacific: “È stato un piacere collaborare con il talentuoso team di Pearl Abyss, e siamo entusiasti di celebrare insieme questo incredibile lancio globale.”

Crimson Desert promette un coinvolgimento totale grazie alla sua combinazione di narrazione cinematografica, esplorazione libera e combattimenti spettacolari. Il nuovo mondo di Pywel invita i giocatori a scoprire ogni dettaglio, affrontare sfide sempre nuove e lasciare un segno nelle terre di Pailune.

Da oggi, Crimson Desert è disponibile in tutto il mondo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

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