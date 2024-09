CS | OMODA & JAECOO supera le 300.000 unità vendute

OMODA & JAECOO: Record di Vendite e Successo Globale

OMODA & JAECOO ha recentemente annunciato un traguardo significativo nel mercato automobilistico: ha superato le 300.000 unità vendute a livello mondiale. Con un aumento costante delle vendite negli ultimi quattro mesi, il marchio si sta confermando come uno dei leader nel settore. Il mese di agosto è stato particolarmente fruttuoso, con il lancio di nuovi modelli e importanti riconoscimenti in termini di sicurezza.

Shawn Xu, CEO di OMODA & JAECOO, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare che le vendite complessive del marchio hanno superato le 300.000 unità, confermando il nostro impegno per l’innovazione e la qualità”.

In particolare, il modello OMODA 5 ha ottenuto la certificazione di sicurezza a cinque stelle, stabilendo nuovi standard nel settore. Con prestazioni straordinarie e un design all’avanguardia, il marchio si sta guadagnando un posto di rilievo nel panorama automobilistico internazionale.

Il processo di espansione globale di OMODA & JAECOO continua a progredire, con recenti lanci in mercati come il Regno Unito e la Thailandia. La strategia “In Europe, for Europe” del marchio si è dimostrata vincente, con un’accelerata crescita e un’ottima reputazione in ogni nuovo mercato che ha toccato.

Guardando al futuro, il marchio si prepara a partecipare a importanti eventi internazionali, come il South African Auto Festival, per presentare le sue ultime novità nel settore delle auto a nuova energia. Con un focus sempre maggiore sulla qualità, la sicurezza e le prestazioni eccezionali, OMODA & JAECOO si distingue come un marchio all’avanguardia, pronto ad affrontare le sfide della mobilità del futuro.