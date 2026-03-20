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CUPRA e RafflesMilano: un’alleanza che unisce design e giovani talenti

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Prosegue la collaborazione tra CUPRA Italia e RafflesMilano, realtà educativa di eccellenza nel campo del design e della moda. Per il secondo anno consecutivo, le due realtà confermano la loro alleanza con l’obiettivo di promuovere la creatività e sostenere i nuovi talenti del panorama italiano.

Il progetto nasce dal desiderio comune di creare un terreno fertile per la crescita culturale, artistica e professionale delle nuove generazioni. CUPRA, marchio sinonimo di sportività e design innovativo, e RafflesMilano, istituto accademico riconosciuto per il suo approccio multidisciplinare e sperimentale, uniscono ancora una volta le proprie forze per dare vita a un percorso incentrato sulla valorizzazione del talento giovanile.

“L’iniziativa intende generare contenuti culturali significativi attraverso un percorso di sostegno alla creatività e al talento giovanile pensato per lasciare un segno”, è il concetto alla base di questa collaborazione. Un’intenzione chiara che mette al centro il valore del design come strumento di espressione e di innovazione sociale.

CUPRA Italia rinnova così il suo impegno nel campo della formazione e dell’arte, riconoscendo nel design non solo un elemento estetico ma anche un linguaggio universale capace di connettere generazioni e visioni differenti. RafflesMilano, dal canto suo, conferma la propria missione nel guidare i giovani a sviluppare idee e competenze che possano tradursi in esperienze professionali concrete.

L’alleanza tra i due partner si consolida come punto di riferimento per quei talenti emergenti che vedono nella contaminazione tra creatività, cultura e innovazione la chiave del futuro. Con questa nuova edizione, CUPRA e RafflesMilano dimostrano che il supporto ai giovani non è soltanto una dichiarazione d’intenti, ma un percorso reale e continuativo, capace di lasciare un’impronta duratura nel panorama del design italiano.

Un connubio che celebra la passione per il design, il valore della formazione e il coraggio di immaginare nuovi orizzonti creativi.

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