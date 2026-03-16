CUPRA Italia diventa Official Automotive Partner della stagione 2026 di Kings League Lottomatica.sport Italy

La passione per l’innovazione e lo spirito sportivo si incontrano in una nuova collaborazione che unisce due realtà accomunate da una visione orientata al futuro. CUPRA Italia sarà Official Automotive Partner della stagione 2026 della Kings League Lottomatica.sport Italy, un accordo che celebra la ricerca di nuove forme di intrattenimento e l’evoluzione del modo di vivere il gioco.

Secondo quanto comunicato ufficialmente, “una collaborazione che nasce da una visione condivisa fatta di innovazione, spirito sfidante e una Tribe che vive il gioco in modo nuovo”. L’annuncio conferma l’impegno del marchio CUPRA nel coniugare performance, design e tecnologia con un approccio anticonvenzionale e dinamico.

La partnership con la Kings League Lottomatica.sport Italy si inserisce in un contesto in cui lo sport e l’automotive trovano punti di contatto sempre più stretti, dando vita a esperienze capaci di coinvolgere un pubblico giovane e appassionato. L’unione tra CUPRA e la Kings League evidenzia la volontà di entrambe le realtà di andare oltre i confini tradizionali, offrendo un modo nuovo di interpretare la competizione e la passione sportiva.

CUPRA, marchio del gruppo Volkswagen, conferma così il proprio legame con il mondo dello sport, costruendo un immaginario che valorizza l’audacia, la creatività e l’attitudine al cambiamento. La “Tribe” CUPRA trova nella Kings League — nota per la sua formula innovativa e il suo spirito di comunità — un contesto ideale per esprimere questi valori in maniera autentica e coinvolgente.

Con questa collaborazione, CUPRA Italia consolida il suo ruolo di marchio contemporaneo, capace di fondere mobilità e cultura sportiva in un linguaggio comune fatto di emozione e sfida. Un ulteriore passo in avanti per un brand che continua a innovare, promuovendo un modo tutto nuovo di vivere il gioco e la passione per la competizione.