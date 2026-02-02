Connect with us

CUPRA lancia la nuova gamma Business: innovazione e identità per il mercato professionale

CUPRA amplia la propria offerta in Italia con l’introduzione della nuova gamma CUPRA x Business, pensata per rispondere alle esigenze del mercato professionale e delle flotte aziendali. Il marchio sportivo e contemporaneo del Gruppo Volkswagen presenta le nuove versioni Business dei modelli Terramar, Formentor e Leon Sportstourer, confermando così la propria volontà di consolidare la presenza nel segmento corporate.

Le versioni Business nascono con l’obiettivo di garantire chiarezza, ottimizzazione del valore complessivo e semplificazione delle scelte per i clienti, senza rinunciare a quell’identità distintiva e all’autentico DNA CUPRA che contraddistingue ogni modello del marchio. L’approccio mette al centro le esigenze di aziende, professionisti e privati che desiderano un’esperienza di guida premium e sportiva, ma al tempo stesso razionale e conveniente sul piano economico e gestionale.

CUPRA, con questa nuova gamma, punta a diventare un punto di riferimento nel canale business, rafforzando ulteriormente la propria strategia di crescita nel mondo delle flotte aziendali. L’iniziativa rappresenta un passo concreto nella direzione della crescita strutturale del brand, con un’offerta su misura che combina performance, design e tecnologia avanzata.

Le nuove versioni della gamma Business offrono a tutti, sia clienti privati che professionisti, l’esperienza distintiva di CUPRA. Questa scelta sottolinea l’intenzione del marchio di non confinare l’offerta alle sole realtà aziendali, ma di estendere i vantaggi e le caratteristiche peculiari anche agli automobilisti individuali.

Attraverso la gamma CUPRA x Business, il brand ribadisce la propria filosofia di innovazione senza compromessi: un equilibrio perfetto tra emozione e funzionalità, capace di attrarre una clientela sempre più attenta alla qualità, all’immagine e all’efficienza delle proprie vetture. CUPRA conferma così la volontà di non solo rispondere alle esigenze del mercato, ma di anticiparle, interpretando in chiave moderna il concetto di mobilità professionale.

Con questa nuova proposta, il marchio di Martorell rafforza la propria presenza in un segmento cruciale, quello dei clienti business, e segna un’ulteriore tappa nella costruzione di un ecosistema di prodotti e servizi capaci di unire spirito sportivo e concretezza.

