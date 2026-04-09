CUPRA presenta CUPRA Raval: l’auto elettrica ribelle che sfida le convenzioni

CUPRA alza ulteriormente l’asticella della mobilità elettrica con la presentazione ufficiale della CUPRA Raval, un modello destinato a ridefinire il concetto di city car a zero emissioni. Svelata in anteprima mondiale, la nuova compatta del marchio spagnolo rappresenta un’interpretazione radicale dell’auto elettrica, capace di unire design distintivo, prestazioni elevate ed emozione di guida.

Prevista al debutto nell’estate 2026, CUPRA Raval si inserisce in un segmento sempre più competitivo con una proposta che punta a distinguersi nettamente. Con una lunghezza di poco superiore ai quattro metri, questa hatchback elettrica riesce a combinare agilità urbana e spazio interno sorprendente, offrendo un bagagliaio da 441 litri e una versatilità tipica di categorie superiori.

Il design è uno degli elementi chiave del progetto. Linee tese, proporzioni compatte e dettagli high-tech come i fari Matrix LED e il logo illuminato contribuiscono a creare un’identità visiva forte e riconoscibile. La silhouette dinamica, ispirata al mondo racing, trasmette immediatamente il DNA sportivo del brand, mentre le numerose opzioni di personalizzazione, incluse vernici iridescenti e finiture opache, permettono di cucire l’auto su misura del cliente.

All’interno, l’abitacolo è progettato intorno al conducente, con una forte integrazione digitale e un ambiente immersivo. Il sistema di infotainment da 12,9 pollici con sistema operativo Android Automotive, affiancato dal Digital Cockpit da 10,25 pollici, garantisce un’esperienza connessa e intuitiva. L’illuminazione ambientale avanzata e i materiali sostenibili, spesso riciclati, sottolineano l’attenzione del marchio verso innovazione e responsabilità ambientale.

Dal punto di vista tecnico, CUPRA Raval nasce sulla piattaforma MEB+ e propone diverse configurazioni di motore e batteria. La gamma include versioni con potenze fino a 226 CV, come la variante top di gamma VZ, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6,8 secondi. L’autonomia arriva fino a circa 450 km, mentre la ricarica rapida consente di passare dal 10% all’80% in circa 24 minuti, rendendo l’auto adatta sia all’uso quotidiano sia ai viaggi più lunghi.

Non manca una forte componente tecnologica anche nella dinamica di guida, con soluzioni come il Dynamic Chassis Control, il differenziale elettronico e la funzione e-Launch, che aggiunge un tocco emozionale alle partenze. La presenza della tecnologia Vehicle-to-Load amplia inoltre le possibilità d’uso, trasformando l’auto in una vera fonte di energia mobile.

Il nome Raval, ispirato all’omonimo quartiere creativo di Barcellona, sintetizza perfettamente lo spirito del modello: ribelle, urbano e fuori dagli schemi. Con un prezzo di partenza annunciato intorno ai 26.000 euro, CUPRA punta a rendere l’elettrico più accessibile senza rinunciare a carattere e prestazioni.

Con questo modello, il brand non si limita a introdurre una nuova auto, ma lancia un messaggio chiaro: il futuro dell’elettrico può essere emozionante, accessibile e profondamente distintivo.