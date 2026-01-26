Connect with us

Cuta annuncia “PARACULO”: il debutto discografico che sfida ogni etichetta

Dopo mesi di attesa e indizi seminati sui social, Cuta rompe finalmente il silenzio e annuncia l’uscita del suo primo album. “PARACULO” (Gold Leaves Academy) sarà disponibile ovunque da venerdì 13 febbraio. Un debutto che segna una tappa decisiva per una delle voci più originali e irriverenti della nuova scena rap italiana.

Il giovane artista lombardo, classe 2003, ha scelto di anticipare la notizia con parole cariche di tensione emotiva e determinazione, pubblicate giorni fa sul suo profilo Instagram. “Gli ultimi mesi sono stati un turbinio di emozioni. A giorni sono stato benissimo, altri un disastro. Mi sono sentito tutto tranne che stabile. Mi ero promesso di non fermarmi. Mi ero promesso, piuttosto, di raccontare quello che avrebbe potuto farlo. Mi ero promesso che non avrei mai smesso di divertirmi. Ho mantenuto le promesse.”

È un messaggio che descrive bene il percorso che l’ha portato fin qui. “PARACULO” non è soltanto un titolo provocatorio, ma la sintesi di un’identità artistica che rifugge le regole e i compromessi. Al centro, c’è la volontà di raccontare quel cortocircuito tra il bisogno di approvazione e l’impossibilità di piacere a tutti. Ad accompagnare l’annuncio, anche un trailer costruito come un dialogo surreale, simbolo del conflitto interiore da cui nasce l’intero progetto.

Il disco si muove dentro il rumore di fondo della contemporaneità: tra giudizi costanti, maschere imposte e fragilità nascoste. “PARACULO” è un album che parla di identità che si spezzano, di solitudini rumorose, di relazioni che si distorcono fino a diventare pericolose. È un lavoro diretto, duro, ma autentico, che non cerca di piacere o consolare. “Non è gentile. Ti guarda in faccia. O ti riconosci, o ti senti chiamato in causa.”

Dietro il progetto c’è un artista che in pochi anni ha già tracciato un percorso preciso. Nato a San Giuliano Milanese, Cuta ha iniziato la sua carriera nel mondo delle battle nel 2021, distinguendosi rapidamente per l’efficacia dei suoi punchline. Dopo aver conquistato la scena a livello nazionale, si è affermato definitivamente nel 2024 con la vittoria di “Nuova Scena 2”, il rap show di Netflix che lo ha visto trionfare sotto lo sguardo attento di Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier.

Dopo quella vittoria, Cuta ha partecipato alla Red Bull Posse al fianco di Madman e Willie Peyote, pubblicando una serie di brani che ne hanno confermato la crescita artistica: “Sonniferi”, “1%”, “Prossima vittima”, “Mettici la faccia” e il featuring con Nitro in “I bambini fanno oou”. Tutti tasselli che hanno preparato il terreno per questo nuovo capitolo.

Con “PARACULO”, Cuta si presenta non come una semplice promessa del rap italiano, ma come una voce capace di dare forma ai contrasti e alle inquietudini di una generazione. Un disco che non rassicura, ma mette a nudo — e che, come il suo stesso titolo suggerisce, non teme di disturbare per dire la verità.

