CUTA: fuori ovunque il nuovo singolo “I BAMBINI FANNO OOU” feat. Nitro.

Due generazioni che si incontrano, si riconoscono e si comprendono: è da questa convergenza che nasce “I bambini fanno oou”, il nuovo singolo di Cuta feat. Nitro, pubblicato per Gold Leaves Academy. Un brano che si propone come un vero specchio della contemporaneità, tra sarcasmo, rabbia e ironia, capace di raccontare le tensioni di un tempo in cui ogni certezza sembra traballare.

“I bambini fanno oou” rappresenta una riflessione tagliente sulle contraddizioni della società di oggi. Il celebre ritornello che dà il titolo al pezzo viene qui completamente rielaborato e trasformato in una caricatura feroce della realtà sociale, sospesa tra critica e autoironia. L’intento è chiaro: scuotere, divertire e allo stesso tempo provocare, senza sconti per nessuno, nemmeno per chi ascolta.

La collaborazione tra Cuta e Nitro nasce da una sintonia rara, alimentata da rispetto artistico e affinità di visione. Nitro, tra le voci più intense e riconoscibili del rap italiano, porta nella canzone la sua consueta carica visionaria e ruvida, mentre Cuta contribuisce con una scrittura affilata e disincantata, un marchio di fabbrica ormai riconoscibile per chi segue la nuova scena urban del Paese.

Cuta, classe 2003 e originario di San Giuliano Milanese, rappresenta una delle promesse più autentiche della nuova generazione rap. Dopo aver iniziato nelle battle del 2021 e conquistato il pubblico con la sua abilità di punchliner, ha consolidato la propria posizione nel 2024 con l’EP “Zero Alibi”, un progetto senza featuring che mescola introspezione, emozioni personali e critica sociale. La sua consacrazione è arrivata con la vittoria di Nuova Scena 2, il rap show di Netflix giudicato da Fabri Fibra, Rose Villain e Geolier, dove si è distinto portando i brani “Mica io” e “Sedicenne Incinta”. Dopo il trionfo, ha partecipato alla Red Bull Posse insieme a Madman, Willie Peyote e gli altri finalisti del programma, per poi pubblicare i singoli “Sonniferi”, “1%”, “Prossima vittima” e “Mettici la faccia”.

Nitro, artista ormai consolidato ma sempre capace di reinventarsi, continua a tessere il proprio percorso con coerenza e intensità. Dopo gli album acclamati Suicidol, No Comment, GarbAge e OUTSIDER – tutti certificati oro o platino – e dopo i singoli “Too Late” feat. Madame, “Rotten 2” e “Scappa”, il rapper è pronto a tornare anche con un nuovo progetto discografico, “INCUBI”, in uscita il 14 novembre. Parallelamente, ha presentato il singolo “Storia di un artista”, un brano che celebra la sua identità e il suo percorso nella scena urban italiana.

L’incontro tra due artisti di generazioni diverse, ma uniti da una visione comune, dà vita a un brano che è più di una semplice collaborazione: è un confronto tra esperienze, un passaggio di testimone tra chi ha scritto pagine importanti del rap e chi sta costruendo il futuro del genere.

“I bambini fanno oou” è un pezzo che, nelle sue intenzioni, vuole scuotere più che rassicurare. È un’istantanea che racconta il presente con lucidità amara, mostrando come la musica possa ancora farsi strumento di riflessione, ma anche di ribellione. Un viaggio sonoro che unisce due mondi per raccontarne uno solo: quello che viviamo oggi, con le sue distorsioni, le sue fragilità e la sua innegabile urgenza di verità.