Spettacolo

Da domani disponibile in digitale “È SOLO UNA FASE”, il nuovo brano di POLLIO

Published

Da domani, venerdì 28 novembre, sarà disponibile in digitale “È SOLO UNA FASE”, il nuovo brano di POLLIO per Bellezza Records / Universal Music Italia. Una canzone intensa e riflessiva che racconta il cambiamento come passaggio inevitabile e prezioso nella vita di ognuno di noi.

“È SOLO UNA FASE” affronta le scosse emotive e i momenti di crisi come occasioni di crescita. Il brano invita a trasformare il dolore e l’incertezza in consapevolezza, ricordando che ogni fase, per quanto difficile, può segnare l’inizio di una nuova versione di sé.

La canzone rappresenta il secondo capitolo di “Dopo la bomba”, il nuovo progetto discografico del cantautore. Un percorso che esplora il tema della trasformazione, dedicato a tutto ciò che sopravvive al cambiamento e continua a rinascere. Ogni brano del progetto diventa parte di un racconto più ampio e coerente, nel quale Pollio mescola introspezione, poesia e un linguaggio musicale profondo e contemporaneo.

Come racconta lo stesso artista, “Una canzone sulle fasi di transizione – per quando non ti riconosci allo specchio, gli altri ti sembrano pianeti lontani e tutto cambia forma, come se la vita avesse lanciato un aggiornamento di te senza preavviso. È un invito a fidarsi del tempo e del processo, ad accettare con gioia il fatto che non esistiamo in copia conforme ma siamo pezzi unici, preziosi e in continuo aggiornamento.”

Con questo nuovo lavoro, Pollio conferma la sua capacità di coniugare profondità emotiva e ricerca musicale, mantenendo lo sguardo sempre rivolto alle sfumature più autentiche dell’esperienza umana.

Dopo gli esordi come frontman e autore della band io?drama, con cui si era imposto nella scena alternative italiana, Pollio ha intrapreso un percorso solista con “Humus” (Maciste Dischi / Ala Bianca) nel 2016, accolto positivamente da pubblico e critica. Nel 2018 si è aggiudicato la vittoria di Musicultura e, l’anno successivo, ha partecipato al tour De André 2.0, confermandosi tra le voci più interessanti della nuova cantautorato italiano.

Parallelamente alla sua carriera da interprete, è stato autore per Sugar Music, voce del progetto Rezophonic e membro della Nazionale Italiana Artisti TV.

“È SOLO UNA FASE” segna dunque un nuovo passo nel cammino artistico di Pollio, un brano che parla di fragilità e rinascita, di attese e tempo, ma soprattutto della necessità di abbracciare il cambiamento come parte essenziale della vita. Una riflessione in musica, sincera e universale, capace di toccare chiunque abbia vissuto – o stia vivendo – una fase di trasformazione.

