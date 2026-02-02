Da oggi al cinema il biopic “FRANCO BATTIATO. IL LUNGO VIAGGIO”

Arriva oggi nelle sale cinematografiche, come evento speciale per Nexo Studios, “Franco Battiato. Il lungo viaggio”, il primo biopic dedicato alla vita, all’arte e alla spiritualità di uno dei più grandi protagonisti della musica italiana. Firmato dal regista Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, il film racconta le radici e il percorso umano e artistico di Battiato, restituendo al pubblico l’essenza di un artista senza tempo.

Il debutto in sala è previsto solo per tre giorni – oggi 2 febbraio, domani 3 e mercoledì 4 febbraio – con una serie di proiezioni-evento in tutta Italia. A Roma, al Cinema Barberini, questa sera sono previsti i saluti in sala del regista Renato De Maria e del protagonista Dario Aita, che presta corpo e voce al cantautore siciliano. Gli incontri con il pubblico si terranno al termine della proiezione delle ore 19.00 e in apertura di quelle delle 21.15 e 21.30.

La pellicola, una coproduzione Rai Fiction – Casta Diva Pictures, ripercorre il cammino del giovane Battiato, dall’infanzia in Sicilia fino al trasferimento a Milano negli anni Settanta, seguendo la sua evoluzione artistica e spirituale. “Franco Battiato. Il lungo viaggio” conduce lo spettatore attraverso i momenti cruciali della sua carriera, dal rapporto con la ricerca interiore fino agli incontri che hanno segnato il suo destino creativo, come quelli con Giuni Russo, Juri Camisasca e Giusto Pio, grande amico e coautore di molti brani diventati iconici.

Il film si presenta come un racconto emozionante e rigoroso, capace di dare nuova voce al mito di Battiato. L’attore Dario Aita interpreta il protagonista restituendone la complessità e l’intensità, tanto da conquistare subito la critica. «Sembra impossibile ritrovare la voce di Franco Battiato. Eppure qualcuno ci è riuscito. È Dario Aita, il protagonista del film», ha scritto Quotidiano Nazionale. E secondo Billboard Italia, «il realismo e la musica dominano un film che rende onore alla memoria del genio e del suo continuo vagare».

Il cast riunisce nomi di spicco come Elena Radonicich, Simona Malato, Ermes Frattini, Nicole Petrelli, Giulio Forges Davanzati, Anna Castiglia e la partecipazione straordinaria di Joan Thiele. Le musiche originali sono firmate da Vittorio Cosma con la collaborazione di Giuvazza Maggiore.

Più che una semplice biografia, il film è un invito a intraprendere un viaggio interiore, lo stesso che l’artista ha compiuto nella sua vita e nella sua musica, mettendo in dialogo filosofia, poesia e ricerca spirituale. È il ritratto di un’anima che, pur immersa nel mondo contemporaneo, non ha mai smesso di cercare un altrove.

Distribuito nelle sale italiane da Nexo Studios, con RTL 102.5 come radio ufficiale e in collaborazione con MYmovies, “Franco Battiato. Il lungo viaggio” sarà prossimamente trasmesso su Rai 1 e disponibile su Rai Play.

Un omaggio intenso e poetico che restituisce al pubblico l’eredità di Franco Battiato, la sua voce e la sua visione del mondo, confermando quanto il suo “lungo viaggio” continui a ispirare generazioni diverse e lontane, unite da una stessa meraviglia: quella per la sua arte senza confini.