Da oggi è disponibile in digitale “LA PERCENTUALE” il nuovo brano di POLLIO

Da oggi, mercoledì 14 gennaio, è disponibile in digitale “La Percentuale”, il nuovo brano di POLLIO, pubblicato da Bellezza Records / Universal Music Italia. Il singolo anticipa e arricchisce l’atteso album “Dopo la bomba”, in uscita il 23 gennaio, segnando il ritorno discografico del cantautore milanese dopo nove anni di silenzio.

Un ritorno intenso e consapevole, quello di Pollio, che sceglie di raccontare l’umanità dietro le statistiche e l’urgenza di restare sé stessi in una società dominata dai dati e dalle polarizzazioni. «In un presente totalmente misurabile, che promette libertà e sicurezza ma produce soprattutto distrazione e controllo, La Percentuale è dedicata a chi prova a difendere la propria indipendenza interiore e coltiva il dubbio come gesto di resistenza», dichiara l’artista. «È nata per ricordarmi che, al di là dei numeri, delle polarizzazioni culturali e delle nicchie verticali, faccio parte anch’io di una maggioranza vastissima che condivide le stesse inquietudini, gli stessi bisogni profondi e lo stesso senso di alienazione. La Percentuale è il racconto di chi sceglie di restare un’anomalia nel sistema, anche quando sembra impossibile».

“Dopo la bomba” si presenta come un mosaico di singoli, ognuno dei quali riflette una diversa sfaccettatura del nostro tempo, tra crisi, conflitti interiori e tensioni globali. Il progetto ambisce a restituire una fotografia completa dell’epoca contemporanea, sospesa tra precarietà e ricerca di autenticità.

Il nuovo lavoro sarà presentato dal vivo il 30 gennaio all’Arci Bellezza di Milano (Via Giovanni Bellezza 16/A). Durante il concerto, Pollio si esibirà con la band al completo, portando sul palco non solo i brani più recenti ma anche alcuni estratti dal precedente “Humus” e dai suoi esordi con gli io?drama. Si preannuncia un live intenso, viscerale e genuino, in uno dei luoghi simbolo della scena milanese.

Con “La Percentuale” Pollio firma un manifesto sonoro e poetico dedicato a chi sceglie di non adattarsi completamente ai meccanismi del sistema, riaffermando attraverso la musica il diritto di restare autenticamente umano.