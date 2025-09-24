Da oggi è disponibile la stagione 13 di MY HERO ULTRA RUMBLE con un nuovo personaggio giocabile

Ciao ai fan ! La tanto attesa Stagione 13 di My Hero Ultra Rumble ha preso il via e segna un capitolo speciale per il gioco, festeggiando il 2° anniversario dal suo lancio. Questa nuova stagione introduce personaggi iconici che i fan del franchise di My Hero Academia sicuramente apprezzeranno.

Izuku Midoriya OFA si unisce al roster di combattenti nella sua forma più potente, il One For All. Con l’abilità Gearshift, Midoriya può incrementare notevolmente la sua velocità e sfoderare attacchi veloci e imprevedibili contro gli avversari. Inoltre, entrando nel “5th Gear “, può scatenare tecniche ancora più potenti grazie al potenziale completo del suo Quirk One For All. *Midoriya può anche utilizzare Azioni Speciali connesse al Terzo e al Sesto successore di One For All.*

Accanto a Midoriya, nuovi costumi sono disponibili per arricchire l’esperienza di gioco: il “One For All Final Battle” per Izuku Midoriya OFA e il “Quirk Assist Gear” per Katsuki Bakugo. Un motivo in più per personalizzare il tuo personaggio preferito e renderlo unico in battaglia.

Ma le sorprese non finiscono qui. Nella seconda metà della stagione, un’altra figura centrale entrerà nell’arena: All For One, rappresentazione del male incarnato nella sua oscura ascesa verso un’età dell’oro. I giocatori potranno sfruttare il suo Quirk risvegliato per dominare il campo di battaglia in scenari di gioco dinamici e imprevedibili.

Nel corso della Stagione 13, il gioco amplierà ulteriormente l’esperienza dei giocatori con l’introduzione di roll speciali, eventi entusiasmanti, nuovi costumi e illustrazioni dei personaggi. MY HERO ULTRA RUMBLE è disponibile gratuitamente su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.