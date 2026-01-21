Da venerdì disponibile in digitale “5 MINUTI”, il nuovo singolo di GIORGIA MALERBA

Da venerdì 23 gennaio sarà disponibile in digitale “5 MINUTI”, il nuovo singolo di Giorgia Malerba prodotto da Wannabe Records con distribuzione ADA Music. Dopo aver conquistato milioni di utenti sui social, la giovane cantautrice inaugura con questo brano una fase più consapevole e profonda del suo percorso musicale.

“5 MINUTI” nasce come un dialogo sincero con se stessa, un confronto con le scelte non compiute e con il peso che queste hanno nel delineare la propria strada. Il singolo si presenta come un racconto malinconico ma lucido sulle possibilità mancate e sulle decisioni che, anche se piccole, possono cambiare il corso della vita. “Il brano, intimo e riflessivo, mette al centro le scelte incompiute, quelle mancate e il peso che ognuna di esse esercita nel definire il proprio percorso” — si legge nella nota ufficiale. In questo modo, la giovane artista esplora l’importanza dell’accettazione del passato e della gratitudine verso ciò che ci ha reso ciò che siamo.

Classe 1999, Giorgia Malerba si è fatta conoscere nel 2020, durante il lockdown, grazie ai suoi contenuti sui social network. Con oltre 931mila follower su Instagram e più di 3,2 milioni su TikTok, è diventata una delle voci più seguite e riconoscibili del web. Sempre appassionata di musica, nello stesso anno ha pubblicato tre singoli che hanno riscosso grande successo: “Loca con te”, “Good” e “Il mio riflesso”. Queste esperienze hanno segnato l’inizio di una carriera artistica che oggi mostra una nuova maturità.

Nel 2024 Giorgia ha proposto il brano estivo “Cubalibre”, ma già lavorava a un progetto più introspettivo che rispecchiasse maggiormente il suo modo di essere. Con “5 MINUTI” inaugura infatti una nuova direzione musicale, in cui emerge l’autenticità di un’artista che padroneggia sempre di più la propria identità e il proprio linguaggio espressivo.

Il brano rappresenta una riflessione universale su quanto le scelte, anche quelle non prese, possano definire il percorso di ognuno. Giorgia Malerba guarda al passato con la maturità di chi ha trasformato le incertezze in forza, costruendo la propria identità non solo attraverso le decisioni compiute ma anche tramite quelle lasciate andare.

“5 MINUTI” è disponibile in pre-save e sarà ascoltabile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 23 gennaio. Con questo nuovo singolo, Giorgia Malerba conferma di essere una delle giovani voci più interessanti della nuova scena musicale italiana, capace di fondere introspezione, autenticità e visione contemporanea.