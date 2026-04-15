Dacia Jogger Hybrid 155 protagonista tra i castelli e le mura di Marostica

Dacia Jogger Hybrid 155 arriva a Marostica, celebrando il fascino della città veneta tra castelli, mura medievali e chiese. Viaggio tra storia e innovazione automobilistica.

Tra le qualità che hanno reso la Dacia Jogger una delle familiari più vendute in Europa c'è la capacità di offrire molto spazio spendendo relativamente poco, sia all'acquisto sia alla pompa. La versione Hybrid 155, in particolare, punta su un dato che difficilmente passa inosservato: 4,4 litri di benzina ogni 100 chilometri, con emissioni di CO2 dichiarate di 104 g/km. Numeri da utilitaria per un'auto che può ospitare fino a sette passeggeri o, abbattendo i sedili posteriori, offrire 2.094 litri di capacità di carico.

La motorizzazione ibrida eroga 155 CV di potenza combinata e si avvale di due motori elettrici che intervengono anche a basse velocità, garantendo una coppia disponibile fin dai primi giri. Un assetto meccanico che, secondo Dacia, rende la Jogger particolarmente adatta alle lunghe percorrenze senza rinunciare alla vivacità nella guida quotidiana.

Sul fronte della sicurezza, la Jogger propone già nell'allestimento di accesso Essential i sensori di parcheggio posteriori e il sistema di rilevamento della stanchezza del guidatore con telecamera. La posizione di seduta rialzata contribuisce alla visibilità, mentre il freno di stazionamento elettrico si attiva automaticamente allo spegnimento del motore e si disattiva con l'inserimento della marcia Drive.

Tra gli elementi che caratterizzano l'approccio Dacia alla vita di bordo c'è il sistema di fissaggio YouClip: una serie di ganci posizionabili nell'abitacolo in base alle necessità, con quattro punti di aggancio e dodici soluzioni disponibili. Tra queste, un supporto per smartphone al prezzo di 22 euro che consente di effettuare videochiamate e può essere ruotato verso il passeggero.

La gamma Jogger è articolata su tre motorizzazioni: il benzina turbo da 110 CV, il benzina-GPL da 120 CV e l'ibrido da 155 CV, tutte disponibili in configurazione a cinque o sette posti. All'offerta si aggiunge la possibilità di estendere la garanzia fino a sette anni o 150.000 chilometri con il pacchetto Dacia Zen.