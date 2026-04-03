Dacia porta la Dakar nelle città italiane con la “Sandrider Experience”

Dacia dà inizio a un nuovo capitolo del proprio impegno nel motorsport con una proposta unica nel suo genere: Dacia Sandrider Experience. Il progetto, che unisce il mondo delle competizioni estreme e quello del videogioco, offre al pubblico un’esperienza immersiva pensata per trasmettere tutta l’adrenalina e l’energia della celebre Dakar nel cuore delle città italiane.

Il tour nazionale parte da Roma e prevede tappe in 31 concessionarie Dacia distribuite su tutto il territorio. I visitatori potranno vivere un’esperienza senza precedenti grazie al simulatore Sandrider in scala 1:1, che riproduce fedelmente le sensazioni di guida e le dinamiche tipiche delle gare più dure del deserto. Si tratta di un modo innovativo di avvicinare il pubblico al mondo del motorsport, con un format pensato per coinvolgere appassionati e curiosi attraverso la realtà virtuale e l’interattività.

Tra i protagonisti del lancio figurano due figure di spicco nel panorama delle competizioni internazionali: Sébastien Loeb ed Édouard Boulanger, vincitori del Rallye di Portogallo 2026. La loro presenza ha contribuito a rendere l’evento un appuntamento esclusivo, ad alto contenuto emozionale e di forte impatto mediatico. Il progetto sottolinea il legame profondo tra il marchio Dacia e il mondo del motorsport estremo, consolidando una relazione costruita su valori di avventura, resistenza e innovazione.

Dacia Sandrider Experience rappresenta non solo un’iniziativa promozionale, ma anche una dichiarazione d’intenti. Con questa esperienza immersiva, il marchio vuole esprimere la propria capacità di coniugare tecnologia, passione e accessibilità, offrendo al pubblico opportunità di vivere da vicino le emozioni di una competizione iconica.

L’evento diventa così un’occasione per mostrare al grande pubblico la visione più dinamica e autentica di Dacia: un brand radicato nell’affidabilità e nella concretezza, ma capace di aprirsi con entusiasmo a nuovi linguaggi e scenari esperienziali. La Sandrider Experience è destinata a diventare un punto di incontro tra performance e divertimento, tra motori e realtà digitale, portando lo spirito della Dakar dalle dune del deserto alle strade italiane.