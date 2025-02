Dainese celebra i 46 anni di VR46 con un kit esclusivo

Più che un campione, un’icona. Più che un pilota, una leggenda. Valentino Rossi ha segnato un’epoca e ha trasformato la MotoGP™ in un fenomeno planetario. Con 26 anni di carriera, 9 titoli mondiali vinti, di cui 7 nella classe regina, e 115 vittorie complessive, il Dottore ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del motociclismo.

Oggi, 16 febbraio 2025, Valentino Rossi compie 46 anni. Un numero speciale, che non è solo la sua età, ma anche il simbolo che lo ha accompagnato per tutta la carriera, rendendolo riconoscibile in tutto il mondo. Il 46 non è solo un numero, ma un marchio, un amuleto, un pezzo della sua storia. Usato inizialmente dal padre Graziano Rossi nel Motomondiale, Valentino lo ha sempre portato con orgoglio, anche quando avrebbe potuto sfoggiare l’1 del campione in carica. Nel 2022, la MotoGP ha ufficialmente ritirato il numero 46, rendendolo eterno, così come eterno è il suo significato per i tifosi di tutto il mondo.

Per celebrare questo traguardo, Dainese Group, che con i marchi Dainese e AGV ha sostenuto Rossi sin dagli esordi, ha creato un’edizione limitata straordinaria: il kit Soleluna Vale46 Anniversario. Un omaggio che combina l’iconico stile del campione con dettagli esclusivi in foglia d’oro, rendendo ogni pezzo un’opera d’arte.

Il kit comprende:

Tuta Dainese Demone GP D-air® 3x in pelle di canguro

in pelle di canguro Casco Pista GP RR, identico a quello usato dai piloti MotoGP™

Entrambi i pezzi sono realizzati su misura per Valentino Rossi e presentano una base nera e in carbonio, con dettagli in foglia d’oro e il classico giallo fluo che ha sempre contraddistinto il Dottore. Il kit verrà consegnato in una teca espositiva da collezione, sottolineandone l’esclusività.

Solo 46 esemplari numerati e firmati da Valentino Rossi verranno prodotti e venduti in punti selezionati nel mondo: negozi Dainese, punti vendita VR46 e location esclusive come musei e circuiti. La tuta numero 01/46, ancora più esclusiva, verrà messa all’asta per sostenere una causa benefica scelta da Dainese e Valentino. I dettagli dell’asta verranno annunciati in un’apposita comunicazione.

Un tributo unico per celebrare il campione, l’uomo, la leggenda e offrire ai fan la possibilità di possedere un pezzo autentico della sua storia. Un modo speciale per rendere eterno il mito di Valentino Rossi.