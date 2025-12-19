Dalle strade di Fasano a Miami: Vins lancia “Ocean Drive” con Tormento e Jasley

Dalle strade di Fasano fino alla celebre Ocean Drive di Miami, Vins torna con un nuovo singolo che segna un’ulteriore tappa nella crescita artistica del giovane pugliese classe 2001. “Ocean Drive”, realizzato insieme a Tormento e Jasley e pubblicato da Island Records, è disponibile da oggi su tutte le piattaforme.

Il brano nasce come una fuga emotiva che riflette le ricadute sentimentali di un legame irrisolto. Vins racconta la tentazione costante di qualcosa che non si chiude mai davvero, quell’emozione che ritorna puntuale ogni fine settimana nonostante la volontà di andare oltre. *“L’altra persona assume i contorni di una tentazione costante: un diavolo che torna ogni notte, irresistibile e impossibile da ignorare”*, si legge nella presentazione ufficiale.

La produzione accompagna questa spirale di sensazioni con un sound fluido e avvolgente, quasi ipnotico, capace di fondere rap e introspezione. Tormento contribuisce con una scrittura lucida e disillusa, mentre Jasley offre la dimensione più fragile e vulnerabile del pezzo. Il risultato è un brano che affonda nella nostalgia e nella ricerca di equilibrio tra passato e presente, tra il bisogno di libertà e il desiderio di ritrovare sé stessi.

“Ocean Drive” arriva dopo “MILANO TT OK”, una traccia che affrontava il tema dell’appartenenza e dello sradicamento raccontando la tensione tra la voglia di restare e la necessità di partire. In continuità con quella narrazione, Vins conferma la sua capacità di trasformare esperienze personali in racconti universali, fatti di malinconia, sogni e nuove consapevolezze.

Negli ultimi anni Vins si è affermato come una delle voci più promettenti della nuova scena italiana. La sua notorietà è esplosa nel 2023 grazie al brano virale “Non ti sei mai divertita così”, conosciuto anche con il ritornello *“Ti ho vista a Polignano sulla scogliera”*. La canzone ha conquistato il pubblico giovane su TikTok e altre piattaforme, aprendo all’artista la strada verso il successo nazionale.

Il 2024 ha consolidato il suo percorso con la partecipazione al disco “MAYA” di MACE, nella traccia “Mai più” insieme a Fulminacci e Fabri Fibra. Un riconoscimento importante è arrivato anche da Shazam Predictions 2024, che ha selezionato Vins come unico artista italiano in una campagna globale dedicata ai talenti emergenti.

Tra freestyle e singoli pubblicati negli ultimi mesi – da “Historyswag” a “Batman Freestyle”, da “2 Milioni” a “Ancora” – Vins ha continuato a sperimentare linguaggi e sonorità diverse, aprendo il 2025 con i brani “Altomare” e “Whisky”, seguiti a febbraio da “bella musica x belle ragazze” e ad aprile da “Il chiacchierone”. Tutti tasselli che anticipano l’uscita del suo nuovo progetto, l’EP “Maison Boy”.

Con “Ocean Drive”, Vins conferma il suo talento nel raccontare la fragilità emozionale della sua generazione, mescolando rap e melodia in un’estetica personale e sempre più riconoscibile. Un viaggio sonoro che parte dalle radici pugliesi per approdare ai neon di Miami, simbolo di libertà e rinascita, tra introspezione e desiderio di fuga.