Danno torna con “Tom Waits”: un omaggio tra jazz, blues e hip hop

Danno, una delle voci più rispettate dell’hip hop italiano, annuncia il ritorno con un nuovo singolo intitolato “Tom Waits” (Prod. Ice One), disponibile su tutte le piattaforme da venerdì 5 dicembre. L’artista romano, reduce dal secondo sold out consecutivo al Largo Venue per le date del tour “Danno & DJ Craim Live” del prossimo marzo 2026, anticipa con questo brano un nuovo capitolo della sua carriera fatta di ricerca, autenticità e dialogo con le proprie radici artistiche.

Il singolo, distribuito da WEA/ADA, nasce come un atto d’amore verso l’universo poetico e musicale di Tom Waits. Danno lo racconta come un vero esercizio di stile, capace di fondere il linguaggio ruvido dell’hip hop con le suggestioni blues e jazz dell’artista americano: “TOM WAITS è un atto d’amore verso uno degli artisti che più mi ha influenzato ed emozionato. Su una base tanto potente quanto evocativa di Ice One insieme agli scratch di Dj Craim, ogni rima del pezzo è volutamente una citazione a un titolo o a una frase delle canzoni di Tom Waits, dove richiami al jazz, al blues e alla polka si fondono in un suono Hip Hop. Un pezzo decisamente Bukowskiano”.

Il brano porta la firma di Ice One alla produzione e DJ Craim agli scratch, due collaboratori storici con cui Danno condivide un legame profondo. Il risultato è una traccia intensa, cinematografica, che trasporta l’ascoltatore in un viaggio tra atmosfere decadenti, bar fumosi e malinconie metropolitane, in perfetto equilibrio tra classicismo e contemporaneità.

“Tom Waits” si inserisce nella continuità di un percorso artistico che da sempre alterna lirismo e introspezione. È una canzone che guarda al passato per parlare del presente, un esercizio di stile che – come sottolinea il comunicato – “non è mero virtuosismo ma un dialogo sincero con le proprie radici artistiche”. Il testo intreccia immagini letterarie e riferimenti culturali creando una narrazione in cui convivono ironia e tragedia, fragilità e forza, sperimentazione e fedeltà alla propria identità musicale.

Parallelamente all’uscita del singolo, l’artista annuncia anche il calendario del “Danno & DJ Craim Live”, un tour prodotto e organizzato da Django Music e Circus Srl. Dopo i due sold out di Roma (12 e 13 marzo 2026, Largo Venue), il viaggio musicale continuerà con nuove tappe in tutta Italia: Milano (18 marzo, Magazzini Generali), Padova (21 marzo, CSO Pedro), Bologna (28 marzo, TPO), Torino (10 aprile, Hiroshima Mon Amour), Napoli (18 aprile, Duel Club) e Conversano (BA) (24 aprile, Casa delle Arti).

Queste date si annunciano come veri e propri eventi: un attraversamento di oltre venticinque anni di carriera, in cui Danno ripercorrerà i brani che hanno segnato la storia del rap italiano accanto alle nuove produzioni che testimoniano la sua costante capacità di evolversi.

Danno, al secolo Simone Eleuteri (1976), è una figura centrale del rap nazionale. Fondatore dei leggendari Colle der Fomento, ha firmato album storici come Odio Pieno (1996), Scienza Doppia H (1999), Anima e Ghiaccio (2007) e Adversus (2018), pietre miliari che hanno contribuito a forgiare l’identità dell’hip hop italiano. Oltre al progetto Colle, l’artista ha collaborato con Stabber e DJ Craim nel progetto Artificial Kid, pubblicando nel 2009 *Numero 47*, considerato uno dei dischi più influenti del genere.

Negli ultimi anni Danno ha continuato a lasciare il segno anche fuori dallo studio: nel 2025 ha partecipato al format 64 Bars di Red Bull, calcando il palco del concerto di Corviale a Roma, e a ottobre ha pubblicato il brano “Vamos a la playa”, confermando la sua inesauribile capacità di reinventarsi senza mai perdere coerenza stilistica.

Con “Tom Waits”, Danno riafferma il suo ruolo di custode e innovatore della parola in musica. Un artista che continua a esplorare nuovi linguaggi senza dimenticare le proprie origini e che, ancora una volta, dimostra come l’hip hop possa essere non solo cronaca, ma anche poesia.