“David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo”: la nuova biografia firmata Paul Morley 

A dieci anni dalla morte di David Bowie, icona assoluta della musica e dell’arte contemporanea, arriva in Italia un volume che promette di svelarne le molteplici identità. Il 9 gennaio 2026 Hoepli pubblicherà “David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo”, la nuova biografia scritta da Paul Morley, uno dei biografi più autorevoli del rock britannico e già autore del celebre “The Age of Bowie”.

Morley propone un ritratto profondo e inedito del musicista inglese, un artista irrequieto e visionario capace di anticipare le trasformazioni culturali del suo tempo. Non una semplice biografia, ma un viaggio a struttura tematica dentro l’universo di un artista che ha riscritto le regole della musica, dell’arte e dell’identità. Il libro accompagna il lettore lungo un percorso che va dalla Londra ribollente degli anni Sessanta alla Berlino sperimentale, attraversando la nascita di Ziggy Stardust, il mistero del Duca Bianco e l’ultimo, cosmico saluto di Blackstar.

L’edizione italiana, curata da Ezio Guaitamacchi e tradotta da Leonardo Follieri, è impreziosita da una prefazione scritta a quattro mani da Manuel Agnelli e Paolo Fresu, due figure che, in ambiti diversi, hanno raccolto e reinterpretato l’eredità di Bowie.

La narrazione di Morley si articola in capitoli che riflettono le contrapposizioni e la pluralità del linguaggio bowiano – “Fantasia e realtà”, “Sopravvivenza ed esistenza”, “Arte e morte”, “Est e Ovest”, “Caso e ordine”. Ogni sezione rappresenta una chiave d’accesso alla complessità dell’artista, un modo per analizzare la sua continua metamorfosi e il suo dialogo costante con il proprio tempo storico.

Attraverso una minuziosa ricerca su interviste, performance e collaborazioni, Morley costruisce una sorta di “playlist” esistenziale, restituendo la dimensione più intima di un artista che non si è mai limitato a scrivere canzoni, ma ha trasformato la propria vita in un’opera d’arte totale. Il risultato è un racconto che va oltre la semplice cronaca musicale e mostra come Bowie abbia saputo anticipare estetiche, linguaggi e paure del XXI secolo.

Con le sue 384 pagine, David Bowie. Oltre lo spazio e il tempo si presenta come un omaggio appassionato e sorprendente alla figura dell’artista che ha insegnato al mondo che reinventarsi è la forma più alta di verità. Il libro sarà disponibile dal 9 gennaio 2026, anche in pre–ordine, nelle librerie e online.