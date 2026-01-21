Connect with us

ph, Carlo Pozzoni

Spettacolo

Davide Van De Sfroos torna nei teatri con “Folkestra 2026”: sold out e nuove emozioni

Published

Parte venerdì 23 gennaio da Varese il nuovo tour teatrale di Davide Van De Sfroos, cantautore, chitarrista e scrittore tra i massimi interpreti del folk rock italiano. Il progetto, intitolato “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026”, segna una nuova tappa nel percorso artistico del musicista lariano e si presenta già come un successo: dopo i sold out di Sondrio, Seregno, Arcore, Saronno, Como e Varese, anche la data di Villadossola (VB) registra il tutto esaurito.

Il tour porterà Van De Sfroos nei principali teatri del Nord Italia e, in alcuni casi, anche oltre i confini nazionali. Per la prima volta l’artista sarà affiancato da una piccola orchestra, la Folkestra, che accompagnerà alcuni dei suoi storici musicisti. L’incontro tra il suono tradizionale del folk e le sfumature sinfoniche aprirà a un’inedita rilettura delle ballate che hanno scandito la sua carriera. Sarà un viaggio musicale intimo e potente, dove la dimensione teatrale diventa spazio ideale per ritrovare l’anima poetica e autentica del suo repertorio.

Come racconta lo stesso Van De Sfroos: “Questo tour è un modo per riscoprire le mie canzoni in una luce diversa, con nuovi colori, nuovi respiri. La Folkestra porta con sé l’energia e la profondità del suono collettivo, ma resta fedele allo spirito delle storie che abbiamo sempre raccontato insieme al pubblico.”

Le prime tappe del tour, prodotto e organizzato da MyNina, comprendono: Varese (23 gennaio, Teatro di Varese – sold out), Mantova (24 gennaio, Teatro Sociale), Villadossola (31 gennaio, Teatro La Fabbrica – sold out), Milano (1 febbraio, Teatro Dal Verme), Lugano (10 febbraio, Lac), Sondrio (14 febbraio – sold out), Seregno (19 febbraio – sold out), Vigevano (25 febbraio), Cremona (7 marzo), Arcore (10 marzo – sold out), Saronno (14 marzo – sold out), Verona (21 marzo), Como (25 marzo – sold out, con lista d’attesa), Trento (18 aprile) e Bergamo (24 aprile).

I biglietti sono disponibili attraverso i principali circuiti e le biglietterie dei teatri interessati.

Considerato il più importante interprete del nuovo folk rock nazionale, Davide Van De Sfroos ha costruito una carriera fuori dagli schemi, costellata da oltre vent’anni di concerti e dischi che, complessivamente, hanno venduto più di 350.000 copie. La sua musica intreccia la tradizione italiana con sonorità celtiche, country, reggae e rock, mentre i testi alternano l’italiano a un dialetto unico, quello della Tremezzina, territorio del lago di Como dove si muovono i personaggi e le storie che lo hanno reso celebre.

Dopo gli esordi con i De Sfroos e l’album “Manicomi”, Van De Sfroos ha intrapreso un percorso solista che lo ha portato a firmare lavori come “Brèva & Tivàn”, “Per una poma”, “…e semm partii”, il doppio live “Laiv”, “Akuaduulza”, “Pica!” e “Yanez”, quest’ultimo consacrato anche grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo, dove nel 2011 conquistò il quarto posto. Parallelamente, l’artista ha esplorato la letteratura, pubblicando due libri con Bompiani e una raccolta di poesie, oltre a curare progetti multimediali e culturali dedicati ai dialetti e alle tradizioni italiane.

Nel 2021 ha celebrato i venticinque anni di carriera solista con “Van De Best”, una raccolta che include 49 brani pubblicati tra il 1999 e il 2015, reincisi per restituire nuova vita ai suoi classici.

Con la tournée “Davide Van De Sfroos & Folkestra 2026”, il cantautore prosegue la sua esplorazione musicale fondata sull’autenticità e sulla continua riscoperta del rapporto con il pubblico, confermando ancora una volta la forza del suo linguaggio poetico e popolare.

