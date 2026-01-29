Dawn of War IV: il ritorno degli Ork infiamma il campo di battaglia

Deep Silver e KING Art Games hanno presentato il primo trailer dedicato a una delle fazioni più amate e caotiche dell’universo di Warhammer 40.000: gli Ork. Il nuovo video di Dawn of War IV mostra per la prima volta il gameplay del temibile esercito verde, riportando su Kronus la brutale energia e l’umorismo dissacrante tipico della specie più rumorosa della galassia.

Il trailer introduce gli spettatori ai due Warboss protagonisti, Gorgutz e Guzcutta, e al loro stile di comando spregiudicato. “Più Dakka, più distruzione” è lo slogan che accompagna la rivelazione, e non potrebbe descrivere meglio l’anima della fazione: armi pesanti, esplosioni ovunque e una filosofia di guerra semplice ma efficace, basata sulla potenza di fuoco e sull’implacabile numero di Boyz lanciati contro il nemico.

Dawn of War IV si “tinge di verde” e celebra la violenza anarchica degli Ork con dakka più rumorosi, choppa più potenti e boyz che si lanciano in guerra su vasta scala. Il trailer evidenzia il loro ruolo narrativo all’interno della storia del gioco e offre uno sguardo ravvicinato alle unità chiave, ai comandanti e all’abilità Waaagh!, una devastante potenza capace di cambiare le sorti di una battaglia in pochi secondi. Questa meccanica, centrale per la fazione, incarna la filosofia Ork: più il conflitto è caotico, più la loro forza cresce.

L’universo di Warhammer 40.000 torna dunque a vivere in un’esperienza RTS fantascientifica che promette di ampliare e modernizzare una delle saghe più leggendarie del genere. Secondo quanto annunciato, Dawn of War IV offrirà quattro fazioni giocabili e una campagna epica e non lineare, accompagnata da modalità amate dai fan come Last Stand e Skirmish. Il tutto con un comparto tecnico aggiornato e una fedeltà assoluta alla visione cupa e spettacolare dell’universo creato da Games Workshop.

Previsto per il 2026 su PC, Warhammer 40,000: Dawn of War IV punta a riportare la serie ai fasti che l’hanno resa celebre, combinando strategia profonda, narrazione cinematografica e un’estetica che bilancia perfettamente caos e precisione militare.

“Si tratta solo di essere il più grande e il più cattivo. Dakka, dakka, dakka.” Un motto che riassume perfettamente lo spirito degli Ork, pronti a tornare con tutta la loro furia per dominare ancora una volta il campo di battaglia.