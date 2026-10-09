Dawn of War IV svela i potenti Space Marine: Blood Ravens e Dark Angels in azione

Dawn of War IV introduce i leggendari Space Marine, includendo i Blood Ravens e i Dark Angels, con strategia, azioni furtive e assalti frontali nel nuovo RTS.

Gli Space Marine tornano protagonisti in Dawn of War IV, il nuovo atteso capitolo strategico di Warhammer 40.000 in arrivo il 3 dicembre 2026. Deep Silver e KING Art Games hanno presentato il quarto e ultimo trailer dedicato alle fazioni, svelando due tra i più emblematici capitoli degli Space Marine: Blood Ravens e Dark Angels, entrambi giocabili nella nuova esperienza RTS.

La potenza e l'elite degli Space Marine si manifestano sul pianeta Kronus, dove utilizzano una combinazione di attacchi a sorpresa, posizionamento tattico e potenza di fuoco per contrastare le forze nemiche più numerose. I Blood Ravens si distinguono per la loro capacità di ricognizione, infiltrazione e attacchi precisi dietro le linee avversarie, sfruttando le informazioni raccolte per colpire nei momenti più deboli. I Dark Angels invece preferiscono la forza bruta e l'assalto frontale, schierando pesanti armature e rispondendo con devastanti offensive guidate da pura potenza.

A guidare questi due capitoli sono il Capitano Cyrus per i Blood Ravens e il Maestro di Compagnia Astoran per i Dark Angels. Cyrus è un vero esperto di azioni furtive e attacchi rapidi, con la capacità di lanciare attacchi aerei tempestivi, mentre Astoran porta in battaglia la sua armatura Terminator, guidando le truppe nelle linee più calde del conflitto, quasi inarrestabile. I giocatori potranno sfruttare meccaniche iconiche come la tempesta di Drop Pod e bombardamenti orbitali che enfatizzano la brutalità del campo di battaglia.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV sarà disponibile su PC dal 3 dicembre ma chi sceglierà la Commander Edition potrà accedere con tre giorni di anticipo. Il titolo offre un lancio arricchito da uno sconto preordine del 10% e promette una longevità notevole: per il primo anno sono previsti aggiornamenti gratuiti che reintrodurranno la modalità Crociata, nuove mappe, modalità di gioco, comandanti e un editor di missioni. Sono già in programma due importanti espansioni che approfondiranno la trama su Kronus e introdurranno una nuova fazione giocabile, assicurando costanti novità per i fan dello strategico e dell'universo di Warhammer 40.000.

Con questa nuova evoluzione della saga, Dawn of War IV si prepara a conquistare i giocatori offrendo una combinazione di tattica, storia epica e battaglie senza eguali nel panorama degli RTS.