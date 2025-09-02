Connect with us

Hi, what are you looking for?

Giochi

Dead Island 2: raggiunti 20 milioni di cacciatori in tutto il mondo

Published

Un doppio traguardo importante è stato recentemente celebrato da Deep Silver e Dambuster Studios per il popolare franchise di videogiochi Dead Island. Quattordici anni dopo che i giocatori hanno potuto esplorare per la prima volta le spiagge insanguinate di Banoi, Dead Island 2 ha raggiunto un impressionante numero di oltre 20 milioni di cacciatori globalmente.

Il viaggio della serie Dead Island è iniziato nel 2011 con un debutto caratterizzato da combattimenti corpo a corpo intensi, umorismo e l’intrattenimento cruento di sterminare zombie in un mondo sandbox. Con l’uscita di Dead Island 2 nell’aprile 2023, il franchise è stato rilanciato, offrendo una tecnologia di effetti gore senza precedenti, un’azione brutale e un’ambientazione indimenticabile a Los Angeles, definita un vero “parco giochi di carneficina” per i giocatori.

Questo successo, tuttavia, non segna la fine dell’apocalisse zombie. Dambuster Studios ha annunciato che è già in sviluppo il prossimo capitolo della saga di Dead Island. Sebbene i dettagli siano attualmente mantenuti segreti, il team dietro il gioco ha assicurato ai fan che l’epidemia continuerà.

Con la celebrazione di questi risultati, Deep Silver e Dambuster Studios dimostrano che l’entusiasmo per l’universo di Dead Island è più forte che mai, preparando il terreno per nuove avventure e sfide apocalittiche. I fan possono stare tranquilli, l’epidemia non è finita, promette lo studio, lasciando intendere che ci saranno molte altre storie terrificanti da raccontare nel mondo devastato dai non-morti.

In this article:,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Motori

GSE in anteprima mondiale all’IAA Mobility 2025: Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo e Nuovo Opel Mokka GSE

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Moda

Inter e Pirelli: 30 anni di partnership celebrati con il PIRELLI Cap – Edizione Speciale Inter

Motori

DR Automobiles investe 70 milioni a Macchia d’Isernia e rilancia lo stabilimento di Anagni

Motori

CLASSIC DEFENDER V8 LIMITED EDITION: ispirata alla Land Rover di Winston Churchill

Motori

Citroën protagonista ai Tim Music Awards 2025 con “Generation Ami – A Scuola Di Antibullismo”

Giochi

Dead Island 2: raggiunti 20 milioni di cacciatori in tutto il mondo

Motori

Italdesign EVX: il concept su piattaforma MEB debutta in anteprima all’IAA di Monaco

Società

Stasera a “Zona Bianca”: la guerra in Ucraina, il caso Garlasco e il turismo

Motori

Ferrari 849 Testarossa: debutta la nuova regina ibrida di Maranello da 1050 cavalli

Motori

Kia: debutto per la gamma di veicoli elettrici allo IAA Mobility 2025

Giochi

Farming Simulator 25 si arricchisce con il Mercedes-Benz Trucks Pack

Spettacolo

Caparezza Conquista Tutti: tour 2026 sold out e nuova data a Bologna

Spettacolo

X FACTOR 2025: da giovedì 11 la nuova edizione

Spettacolo

RADAR Spotify: più di 1.000 artisti in 5 anni

Motori

Mazda lancia la nuova CX-5 con offerte esclusive e prevendita: prezzi da 35.900 euro

Spettacolo

Briga torna dal vivo con il “Sentimenti Club Tour”

Focus

Nuovo Kia Sportage: versatile ed elettrificato

Motori

Open Space all’IAA MOBILITY di Monaco: forte presenza del Marchio sotto lo stemma Porsche

Spettacolo

Tommaso Paradiso: tour nei palasport e nuovo singolo “Lasciamene un po”

Motori

Hyundai presenta Concept THREE all’IAA Mobility 2025

Tecnologia

Innovazione a misura d’uomo: nasce Tech Tip5, il Manifesto di Samsung e Sprint-Italia

Motori

CUPRA presenta le Tribe Edition: il carattere ribelle incontra l’innovazione sostenibile

Motori

Škoda Vision O: l’audacia elettrificata del futuro del segmento station wagon

Motori

Nuova Renault Clio: la sesta generazione che rivoluziona il segmento B
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Giochi

Le nuove avventure di PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC: trailer e dettagli esclusivi

Il mondo dei videogiochi si arricchisce di una nuova emozionante esperienza con l’arrivo di PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC, un remake modernizzato del classico titolo...

1 settimana ago

Giochi

Novità per Farming Simulator 25: nuovi macchinari e miglioramenti grafici

GIANTS Software stupisce nuovamente i fan del mondo agricolo virtuale con il rilascio del terzo aggiornamento gratuito per Farming Simulator 25. Questo nuovo aggiornamento,...

2 Settembre 2025

Giochi

Helldivers 2 – Nel cuore dell’Ingiustizia arriva il 2 settembre

Nel mondo dei videogiochi d’azione, un nuovo entusiasmante aggiornamento sta per prendere il centro della scena. Helldivers 2, già un titolo amato dai fan...

1 Settembre 2025

Giochi

MEGAHAWLUCHA sale sul ring in LEGGENDE POKÉMON: Z-A

Un’emozionante novità approda nell’universo Pokémon. Dal 28 agosto 2025, The Pokémon Company ha rivelato un’affascinante evoluzione che renderà i fan ancora più entusiasti: MegaHawlucha....

29 Agosto 2025