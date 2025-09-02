Dead Island 2: raggiunti 20 milioni di cacciatori in tutto il mondo

Un doppio traguardo importante è stato recentemente celebrato da Deep Silver e Dambuster Studios per il popolare franchise di videogiochi Dead Island. Quattordici anni dopo che i giocatori hanno potuto esplorare per la prima volta le spiagge insanguinate di Banoi, Dead Island 2 ha raggiunto un impressionante numero di oltre 20 milioni di cacciatori globalmente.

Il viaggio della serie Dead Island è iniziato nel 2011 con un debutto caratterizzato da combattimenti corpo a corpo intensi, umorismo e l’intrattenimento cruento di sterminare zombie in un mondo sandbox. Con l’uscita di Dead Island 2 nell’aprile 2023, il franchise è stato rilanciato, offrendo una tecnologia di effetti gore senza precedenti, un’azione brutale e un’ambientazione indimenticabile a Los Angeles, definita un vero “parco giochi di carneficina” per i giocatori.

Questo successo, tuttavia, non segna la fine dell’apocalisse zombie. Dambuster Studios ha annunciato che è già in sviluppo il prossimo capitolo della saga di Dead Island. Sebbene i dettagli siano attualmente mantenuti segreti, il team dietro il gioco ha assicurato ai fan che l’epidemia continuerà.

Con la celebrazione di questi risultati, Deep Silver e Dambuster Studios dimostrano che l’entusiasmo per l’universo di Dead Island è più forte che mai, preparando il terreno per nuove avventure e sfide apocalittiche. I fan possono stare tranquilli, l’epidemia non è finita, promette lo studio, lasciando intendere che ci saranno molte altre storie terrificanti da raccontare nel mondo devastato dai non-morti.