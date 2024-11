Dead Rising Deluxe Remaster: il ritorno dei morti viventi su PlayStation 5 e Xbox Series X

Una delle saghe più amate dai fan degli zombie fa il suo grande ritorno con l’uscita globale della versione fisica di Dead Rising Deluxe Remaster, disponibile da oggi per PlayStation5 e Xbox Series X

Il fotoreporter Frank West si prepara ad affrontare nuove sfide e orde di non-morti nel cuore dell’azione, con l’uscita della versione fisica del gioco, che offre una serie di aggiornamenti e novità per i giocatori.

La difficoltà Casual è stata progettata per i giocatori alla ricerca di un’esperienza più leggera e divertente, offrendo una maggiore potenza d’attacco e una riduzione dei danni per Frank e i sopravvissuti, consentendo così a chi non conosce la serie di avvicinarsi al caos zombie in modo informale.

Ma le novità non finiscono qui. Gli aggiornamenti per Dead Rising Deluxe Remaster sulla nuova PlayStation5 Pro includono un migliorato supporto al raytracing in tutto il gioco, con un frame rate di 60 FPS per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Per tutti coloro che desiderano testare il gioco prima di immergersi completamente nell’azione, è disponibile una demo gratuita su tutte le piattaforme, che consente ai giocatori di vivere i primi momenti di Dead Rising Deluxe Remaster e di affrontare gli zombie con coraggio e determinazione.

Con la possibilità di scegliere tra diverse modalità di gioco, tra cui la modalità 72 ore, la modalità Overtime e la modalità Infinity, i giocatori saranno impegnati a sopravvivere all’apocalisse zombie e a scoprire la verità sull’epidemia che ha colpito Willamette.