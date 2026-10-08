Delia celebra Rosa Balistreri con il debutto esclusivo di Rosa Mia al Politeama

Il 21 marzo 2027, in occasione del centenario dalla nascita di Rosa Balistreri, Delia porterà in scena per la prima volta assoluta "Rosa Mia" al Teatro Politeama di Palermo. Un evento che intende rendere omaggio a una delle voci più autentiche e potenti della Sicilia, attraverso il punto di vista personale e contemporaneo della giovane cantautrice e pianista classica.



Delia, già acclamata con il suo primo album "Sicilia Bedda" e protagonista di un tour di grande successo con date sold out tra Milano e Roma, si confronta così con una figura centrale nella tradizione musicale siciliana. Non da semplice interprete, ma come artista capace di rielaborarne la lezione. Rosa Balistreri entra nella vita di Delia grazie alla nonna, che le cantava da bambina la celebre ninna nanna "Siminzina", lasciando un segno indelebile nel suo immaginario musicale e personale.



Il progetto "Rosa Mia" non mira a essere una ricostruzione biografica ma uno sguardo profondamente intimo, un dialogo ideale tra due generazioni legate dalla stessa terra e da un sentire comune fatto di passione, dolore e desiderio di riscatto. "Io penso che non le chiederei niente. Vorrei confermare il fatto che esistano veramente delle persone che sono veramente vere e che cantano la verità. E quindi più che chiederle qualcosa, le vorrei dire grazie" racconta Delia, condividendo la sua visione piena di gratitudine nei confronti di chi ha saputo trasformare la sofferenza in libertà espressiva.



L'anteprima del 21 marzo rappresenta così l'incontro simbolico tra una ragazza di oggi e un'artista senza tempo. Un concerto pensato come un viaggio emotivo, che si nutre di ricordi familiari, brani iconici e una reinterpretazione capace di parlare al presente.



"Rosa Mia" arriva dopo un percorso artistico in continua ascesa per Delia. Nata a Catania nel 1999, pianista formatasi al Conservatorio, ha saputo trasfondere nella musica l'anima della sua terra: unendo folk, elettronica e poesia nel cantautorato, ha conquistato pubblico e critica con brani come "Al Mio Paese", in collaborazione con Serena Brancale e Levante, certificato platino e al vertice delle classifiche radio, e con "Rum e Cioccolata" feat. FIAT131.



Nel 2025 Delia conquista la scena mediatica grazie alla partecipazione a X Factor, portando su un grande palco la sua suite di successi e l'inedito "Sicilia bedda", divenuto simbolo della sua identità artistica. Nel 2026 il "SICILIA BEDDA TOUR" riscuote ovunque entusiasmo, mentre la sua presenza a Sanremo accanto a Serena Brancale e Gregory Porter ne sancisce il ruolo tra le nuove voci di riferimento della musica nazionale.



I biglietti per la data evento sono già disponibili sui circuiti autorizzati come TicketOne. L'iniziativa, prodotta da VivoConcerti e Isola degli Artisti, invita il pubblico a prendere parte a un momento di intenso valore simbolico e musicale: un omaggio personale, sincero e profondamente radicato nella Sicilia di ieri e di oggi.