Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Denza debutta sul grande schermo con “La Grazia” di Paolo Sorrentino

Published

Il marchio automobilistico premium DENZA, parte del gruppo BYD, fa il suo ingresso nel mondo del cinema internazionale con una partecipazione d’eccezione nel nuovo film di Paolo Sorrentino, La Grazia, in arrivo nelle sale italiane il 15 gennaio 2026. L’opera, presentata in anteprima all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, segna un incontro tra arte, design e innovazione nel segno dell’eccellenza italiana e della tecnologia automobilistica di avanguardia.

La Grazia racconta una storia che riflette i mutamenti nei simboli del potere, affrontando il tema del prestigio e della trasformazione nel linguaggio visivo sorrentiniano, raffinato e simbolico. In questo contesto, un elemento di design e tecnologia emerge come protagonista silenzioso ma determinante: la DENZA Z9, il modello più avanzato del marchio.

L’inserimento della Z9 nel film non è soltanto una scelta estetica, ma anche un segno dei tempi. Il lusso contemporaneo non si esprime più soltanto attraverso forme e materiali, bensì attraverso l’innovazione, la sostenibilità e la visione del futuro. La presenza del modello di punta DENZA nel film sottolinea proprio questo passaggio: la fusione tra eleganza e ingegneria, tra emozione cinematografica e tecnologia reale.

Il cinema di Sorrentino, da sempre attento alle icone e ai simboli del potere, trova nella Z9 un complemento ideale al proprio linguaggio visivo, capace di incarnare il concetto di “grazia” anche al di fuori della dimensione umana. L’automobile, da semplice accessorio, diventa una protagonista estetica, portatrice di un messaggio che va oltre la superficie, legato al cambiamento e all’idea di modernità responsabile.

Il debutto di DENZA nel cinema internazionale rafforza la posizione del marchio come interprete di un nuovo modo di intendere il lusso su quattro ruote. Con la Z9, BYD dimostra come innovazione tecnologica e sensibilità artistica possano incontrarsi, creando un ponte ideale tra mobilità e cultura.

La Grazia sarà dunque non solo un film atteso per la regia di Sorrentino, ma anche un’occasione per riscoprire come il design possa diventare linguaggio narrativo e elemento di riflessione sul nostro tempo.

Con questa collaborazione, DENZA conferma il proprio ruolo di marchio capace di coniugare arte, tecnologia e sostenibilità in un unico racconto, proiettato verso un futuro in cui il confine tra industria e immaginario sarà sempre più sottile.

In this article:, , , , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Tecnologia

Samsung porta oltre 6.000 display sulla “Star of the Seas”, la nave da crociera più grande al mondo

Spettacolo

Jungle Julia debutta con “Vespro”: un doppio episodio tra corpo e oscurità

Test

Mazda CX-80: la nostra prova su strada

Giochi

MegaLucario Z debutta in Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Giochi

EA SPORTS FC 26: svelati i Classic XI Team e il ritorno dello Showcase gratuito

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

X Factor 2025: la semifinale con l’orchestra e una doppia eliminazione

Motori

Nuova Jeep Compass: tecnologia, comfort e potenza per una rivoluzione nel segmento C‑SUV

Spettacolo

GEMITAIZ: annuncia oggi l’uscita del suo nuovo album “ELSEWHERE”

Spettacolo

ROMEO SANTOS e PRINCE ROYCE: è uscito oggi “BETTER LATE THAN NEVER”

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

POOH 60 – La leggenda continua: la storica band celebra i 60 anni con eventi unici

Tecnologia

OPPO Photography Awards 2025: quasi 2 milioni di candidature per la più grande edizione di sempre

Spettacolo

Capodanno 2026 al Circo Massimo: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai accendono Roma

Motori

Denza debutta sul grande schermo con “La Grazia” di Paolo Sorrentino

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta “I romantici” al 76° Festival di Sanremo

Spettacolo

CHIELLO è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “TI PENSO SEMPRE”

Motori

Fiat 500 Hybrid protagonista al Galà dei 500: un omaggio alle eccellenze italiane

Moda

OTW by Vans incontra S.R. STUDIO. LA. CA.: l’arte di Sterling Ruby rivoluziona la tradizione dello skatewear

Moda

Suzuki lancia la Capsule Collection: l’heritage diventa stile contemporaneo

Motori

Lo spirito del Natale incontra Vespa nel cuore di Milano

Spettacolo

CA7RIEL & Paco Amoroso annunciano il nuovo album “TOP OF THE HILLS”

Tecnologia

Un gorilla che “danza” conquista il Nikon Comedy Wildlife Awards 2025

Spettacolo

nayt è in gara al Festival di Sanremo con il brano “Prima che”.

Motori

Vredestein Comtrac 2+: il nuovo pneumatico estivo premium per veicoli commerciali leggeri

Società

Matteo Salvini ospite di Nicola Porro a “Quarta Repubblica”

Motori

Citroën C5 Aircross: comfort, tecnologia e audacia verso il titolo “Car of The Year” 2026

Spettacolo

Topo Gigio arriva a teatro: un musical che fa sognare grandi e piccoli

Spettacolo

Mara Sattei torna al Festival di Sanremo 2026 con “Le cose che non sai di me”

Spettacolo

Serena Brancale torna al Festival di Sanremo con “Qui con me”

Sport

Wizz Air diventa Main Partner dell’AS Roma: il debutto sulla maglia il 15 dicembre
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

POOH 60 – La leggenda continua: la storica band celebra i 60 anni con eventi unici

Sessant’anni di carriera, oltre cento milioni di dischi venduti e un’eredità musicale che ha segnato intere generazioni. Nel 2026 i Pooh festeggeranno un traguardo...

18 ore ago

Spettacolo

Capodanno 2026 al Circo Massimo: Alessandra Amoroso, Fabri Fibra e Tananai accendono Roma

Roma si prepara ad accogliere il nuovo anno con uno degli appuntamenti più attesi e amati dai cittadini e dai visitatori della Capitale. Il...

18 ore ago

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta “I romantici” al 76° Festival di Sanremo

Tommaso Paradiso torna sul palco del 76° Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, una canzone che rappresenta un nuovo capitolo nella carriera...

19 ore ago

Spettacolo

CHIELLO è in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “TI PENSO SEMPRE”

Chiello, una delle voci più originali e amate del nuovo cantautorato italiano, sarà in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “Ti...

19 ore ago