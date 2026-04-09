Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

DENZA Z9GT debutta in Europa: la shooting brake elettrica e ibrida che ridefinisce il lusso tecnologico

Published

Il Gruppo BYD porta ufficialmente in Europa il marchio premium DENZA e lo fa con un modello destinato a lasciare il segno: la nuova Z9GT, una granturismo shooting brake che unisce design sofisticato, prestazioni estreme e innovazione tecnologica senza precedenti.

Fin dal primo sguardo, la Z9GT si propone come una proposta unica nel segmento premium, pensata per clienti esigenti alla ricerca di comfort, autonomia e piacere di guida. La vettura sarà disponibile sia in versione 100% elettrica sia Super Hybrid plug-in DM-i, offrendo così una doppia interpretazione della mobilità di nuova generazione.

Uno degli elementi più innovativi della DENZA Z9GT è senza dubbio il sistema FLASH Charging, capace di erogare fino a 1.500 kW di potenza. Questo si traduce in tempi di ricarica straordinari: dal 10% al 70% in appena 5 minuti e fino al 97% in soli 9 minuti, anche in condizioni estreme.

La tecnologia è supportata dalla nuova Blade Battery 2.0, sviluppata dopo sei anni di ricerca, che migliora la densità energetica e garantisce maggiore sicurezza. I test più severi, inclusi quelli di perforazione e temperature superiori ai 700°C, sono stati superati senza incendi né esplosioni, confermando l’impegno del brand su affidabilità e durata.

La piattaforma proprietaria e3 (e-cube) rappresenta il cuore tecnologico della Z9GT. La versione elettrica offre numeri da vera sportiva: 0-100 km/h in 2,7 secondi, una velocità massima di 270 km/h e una potenza complessiva di 1.156 CV, superiore a molti motori V12.

L’autonomia supera i 600 km nel ciclo WLTP, mentre la variante plug-in DM-i si spinge ancora oltre, raggiungendo fino a 805 km complessivi, grazie alla combinazione tra motore termico e sistema elettrico avanzato.

La Z9GT introduce soluzioni all’avanguardia come la trazione a tre motori, la sterzatura indipendente delle ruote posteriori e il sistema Vehicle Motion Control, in grado di gestire frenata, sterzo e sospensioni in appena 10 millisecondi.

Questa integrazione consente alla vettura di mantenere stabilità anche in situazioni critiche, come lo scoppio di uno pneumatico ad alta velocità, migliorando il controllo fino a 180 km/h.

Il design, firmato da Wolfgang Egger, si ispira alla fluidità della seta, con linee morbide e proporzioni armoniose che esaltano l’eleganza della carrozzeria shooting brake. L’attenzione ai dettagli è estrema, con una precisione di assemblaggio ai vertici del settore.

All’interno, la Z9GT offre un ambiente lussuoso e tecnologico, con materiali premium, sedili massaggianti, illuminazione ambientale personalizzabile e un sistema infotainment avanzato con display multipli e realtà aumentata.

L’esperienza sonora è affidata a un impianto Devialet da 20 altoparlanti e 2000W con Dolby Atmos, trasformando ogni viaggio in un’esperienza immersiva.

La nuova DENZA Z9GT sarà disponibile nelle prossime settimane anche sul mercato italiano, con prezzi a partire da 102.450 euro per la versione plug-in DM-i e 116.450 euro per la variante elettrica.

Il lancio sarà accompagnato da un’esperienza cliente premium, con servizi digitali avanzati, manutenzione a domicilio e un anno di ricarica FLASH gratuita, estendibile fino a 18 mesi per gli ordini effettuati entro settembre.

Con la Z9GT, DENZA inaugura una nuova era nel segmento premium europeo, puntando su un mix vincente di innovazione, prestazioni e lusso tecnologico, destinato a ridefinire gli standard della mobilità elettrica e ibrida.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Test

Nuova Tesla Model Y: la nostra prova su strada

Motori

Toyota C‑HR+: il nuovo SUV elettrico che punta su design, potenza e autonomia

Spettacolo

Hellwatt Festival 2026: a Reggio Emilia il più grande evento musicale mai prodotto in Italia

Test

Nissan Juke Hybrid: la nostra prova su strada

Focus

Omoda & Jaecoo amplia l’universo Super Hybrid: tre nuovi SUV per ogni esigenza

Turismo

Gardaland Resort riapre il 28 marzo con una stagione di magia, innovazione e trend globali

Motori

Horizon Automotive accelera sulla crescita e presenta il piano industriale 2026-2028: sinergie con Facile.it e focus su dealer e case costruttrici

Motori

BYD Seal U DM-i: la nostra prova su strada

Motori

Sapori Svelati: Mercedes‑Benz Italia racconta l’Italia attraverso le sue strade e i suoi sapori

Società

Nuovo appuntamento con “Quarto Grado” indagini sugli nuovi sviluppi dei casi Genini e Garlasco

Motori

DENZA: Daniel Craig testimonial del lancio internazionale

Spettacolo

Diletta Leotta presenta Mamma Dilettante 5: disponibile da oggi la prima puntata del podcast e vodcast

Test

Fiat Grande Panda Hybrid: la nostra prova su strada

Moda

Nilox entra nel mondo degli smart glasses: tecnologia, sport e lifestyle si incontrano nella nuova linea eyewear

Motori

Toyota chiude il trimestre da leader: prima tra gli importatori, nel mercato delle ibride e in 19 citta’ italiane

Tecnologia

TCL presenta la nuova linea 2026: tecnologia SQD‑Mini LED, audio immersivo e dispositivi smart per una casa sempre più connessa

Società

Questa sera a “Quarto Grado”: nuovi sviluppi sui casi di Garlasco e Resinovich

Focus

BYD ATTO 2 DM-i: il nuovo SUV compatto super ibrido punta al mercato italiano con 1.000 km di autonomia

Motori

Hyundai protagonista alla Acea Run Rome The Marathon 2026: energia e innovazione lungo le strade della Capitale

Moda

Havaianas celebra il Brazilian Flair con Vini Jr.: la nuova collezione tra cultura, stile e identità globale

Spettacolo

Jack Savoretti celebra vent’anni di carriera con il nuovo album “We Will Always Be The Way We Were”

Motori

Kia presenta due nuove installazioni alla Milano Design Week 2026

Motori

Dacia Duster: un abitacolo più digitale e sempre connesso

Beauty

GOOVI presenta MATCH 2 GLOW: il blush in crema 2 in 1 per un effetto bonne-mine naturale

Motori

Stellantis cresce nel primo trimestre 2026: vendite UE30 in aumento del 5%

Senza categoria

CHIELLO: cresce l’attesa per “Chiello Club Tour 2026”

Spettacolo

DITONELLAPIAGA: fuori domani “Miss Italia”

Motori

Mazda CX-60 e CX-80 2026: evoluzione nel segno del Kaizen

Giochi

Epoch presenta una nuova galassia di giochi ispirati a Super Mario Galaxy – Il Film

Motori

CUPRA presenta CUPRA Raval: l’auto elettrica ribelle che sfida le convenzioni

Spettacolo

Zendaya torna in “Euphoria 3”: da aprile su Sky e NOW il cult HBO dedicato alle inquietudini di una generazione

Senza categoria

“Per Sempre”: il nuovo vinile da collezione di Ornella Vanoni e Gino Paoli celebra l’unione artistica più iconica della musica italiana

Motori

Nissan rinnova la gamma JUKE: ecco il nuovo allestimento top Pulse

Motori

“Follow the CUPRA”: sei concerti in Europa per svelare la nuova CUPRA Raval

Motori

Nuovo Toyota RAV4: design rinnovato e tecnologia all’avanguardia per l’icona dei SUV

Giochi

Debutta Pokémon Champions: inizia una nuova era per le lotte Pokémon

Motori

Kia amplia la gamma Sportage con l’introduzione della Black Edition

Giochi

Ubisoft – Assassin’s Creed: The Piano Collection di Nicolas Horvath è ufficialmente disponibile

Motori

DENZA Z9GT debutta in Europa: la shooting brake elettrica e ibrida che ridefinisce il lusso tecnologico

Motori

Leapmotor apre l’ordinabilità di T03 Van: la nuova soluzione elettrica per la mobilità professionale urbana
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Dacia Duster: un abitacolo più digitale e sempre connesso

Duster, tra i modelli di punta di Dacia, continua la sua evoluzione con un nuovo approccio tecnologico che punta a migliorare l’esperienza di guida...

7 ore ago

Motori

Stellantis cresce nel primo trimestre 2026: vendite UE30 in aumento del 5%

Nel primo trimestre del 2026, Stellantis ha registrato un’importante crescita nel mercato automobilistico europeo a 30 Paesi (UE30), segnando un incremento delle immatricolazioni del...

7 ore ago

Motori

Mazda CX-60 e CX-80 2026: evoluzione nel segno del Kaizen

Mazda rinnova le sue ammiraglie CX-60 e CX-80 per il 2026 presentando una gamma aggiornata che punta su prestazioni, sicurezza e comfort. I due...

8 ore ago

Motori

CUPRA presenta CUPRA Raval: l’auto elettrica ribelle che sfida le convenzioni

CUPRA alza ulteriormente l’asticella della mobilità elettrica con la presentazione ufficiale della CUPRA Raval, un modello destinato a ridefinire il concetto di city car...

9 ore ago