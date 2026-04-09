DENZA Z9GT debutta in Europa: la shooting brake elettrica e ibrida che ridefinisce il lusso tecnologico

Il Gruppo BYD porta ufficialmente in Europa il marchio premium DENZA e lo fa con un modello destinato a lasciare il segno: la nuova Z9GT, una granturismo shooting brake che unisce design sofisticato, prestazioni estreme e innovazione tecnologica senza precedenti.

Fin dal primo sguardo, la Z9GT si propone come una proposta unica nel segmento premium, pensata per clienti esigenti alla ricerca di comfort, autonomia e piacere di guida. La vettura sarà disponibile sia in versione 100% elettrica sia Super Hybrid plug-in DM-i, offrendo così una doppia interpretazione della mobilità di nuova generazione.

Uno degli elementi più innovativi della DENZA Z9GT è senza dubbio il sistema FLASH Charging, capace di erogare fino a 1.500 kW di potenza. Questo si traduce in tempi di ricarica straordinari: dal 10% al 70% in appena 5 minuti e fino al 97% in soli 9 minuti, anche in condizioni estreme.

La tecnologia è supportata dalla nuova Blade Battery 2.0, sviluppata dopo sei anni di ricerca, che migliora la densità energetica e garantisce maggiore sicurezza. I test più severi, inclusi quelli di perforazione e temperature superiori ai 700°C, sono stati superati senza incendi né esplosioni, confermando l’impegno del brand su affidabilità e durata.

La piattaforma proprietaria e3 (e-cube) rappresenta il cuore tecnologico della Z9GT. La versione elettrica offre numeri da vera sportiva: 0-100 km/h in 2,7 secondi, una velocità massima di 270 km/h e una potenza complessiva di 1.156 CV, superiore a molti motori V12.

L’autonomia supera i 600 km nel ciclo WLTP, mentre la variante plug-in DM-i si spinge ancora oltre, raggiungendo fino a 805 km complessivi, grazie alla combinazione tra motore termico e sistema elettrico avanzato.

La Z9GT introduce soluzioni all’avanguardia come la trazione a tre motori, la sterzatura indipendente delle ruote posteriori e il sistema Vehicle Motion Control, in grado di gestire frenata, sterzo e sospensioni in appena 10 millisecondi.

Questa integrazione consente alla vettura di mantenere stabilità anche in situazioni critiche, come lo scoppio di uno pneumatico ad alta velocità, migliorando il controllo fino a 180 km/h.

Il design, firmato da Wolfgang Egger, si ispira alla fluidità della seta, con linee morbide e proporzioni armoniose che esaltano l’eleganza della carrozzeria shooting brake. L’attenzione ai dettagli è estrema, con una precisione di assemblaggio ai vertici del settore.

All’interno, la Z9GT offre un ambiente lussuoso e tecnologico, con materiali premium, sedili massaggianti, illuminazione ambientale personalizzabile e un sistema infotainment avanzato con display multipli e realtà aumentata.

L’esperienza sonora è affidata a un impianto Devialet da 20 altoparlanti e 2000W con Dolby Atmos, trasformando ogni viaggio in un’esperienza immersiva.

La nuova DENZA Z9GT sarà disponibile nelle prossime settimane anche sul mercato italiano, con prezzi a partire da 102.450 euro per la versione plug-in DM-i e 116.450 euro per la variante elettrica.

Il lancio sarà accompagnato da un’esperienza cliente premium, con servizi digitali avanzati, manutenzione a domicilio e un anno di ricarica FLASH gratuita, estendibile fino a 18 mesi per gli ordini effettuati entro settembre.

Con la Z9GT, DENZA inaugura una nuova era nel segmento premium europeo, puntando su un mix vincente di innovazione, prestazioni e lusso tecnologico, destinato a ridefinire gli standard della mobilità elettrica e ibrida.