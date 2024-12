Desner A05: aperta in Italia la prevendita per il quadriciclo elettrico

Desner Auto ha ufficialmente aperto i preordini per la sua nuova Desner A05, un quadriciclo leggero elettrico omologato come L6, che si distingue per la sua versatilità, sicurezza e accessibilità. Guidabile già dai 14 anni, la Desner A05 si propone come il nuovo top di gamma del segmento, grazie a un allestimento completo e un design innovativo. Presentata per la prima volta all’Eicma 2024, sarà disponibile per le consegne a partire dal secondo bimestre del 2025.

Per tutto il mese di dicembre 2024, Desner Auto offre un’opportunità esclusiva: con un acconto di soli 99 euro, è possibile bloccare la prenotazione della nuova A05 e accedere a vantaggi economici straordinari. Grazie a questa promozione, i clienti potranno usufruire di oltre 2.000 euro di sconti sul prezzo finale e garantirsi l’EcoBonus attivo, anche qualora non fosse confermato nel 2025.

La flessibilità è al centro di questa offerta: il cliente avrà 270 giorni per confermare o annullare l’ordine, con il diritto di ricevere il rimborso totale dell’acconto.

La Desner A05 si posiziona come un veicolo compatto, pratico e completo, con un prezzo di listino al pubblico di 9.900 euro per l’allestimento base, già ricco di dotazioni. La A05, pur avendo 2 posti comodi e 3 porte, è omologata per parcheggiare negli stalli riservati ai motocicli, rispettando la normativa e senza invadere altri spazi. Offre fino a 120 km di autonomia e una velocità massima di 45 km/h, come previsto dalla normativa L6. La motorizzazione garantisce prestazioni eccellenti anche su pendenze importanti, senza perdita di coppia. Il cockpit digitale e il tablet centrale con sistema Android nativo, altoparlanti di alta qualità e connettività integrata completano l’esperienza tecnologica a bordo.

La sicurezza è una priorità per Desner Auto, e la A05 ne è un esempio lampante. Il veicolo è dotato di una struttura in acciaio rinforzato, garantendo elevati standard di protezione per i conducenti, soprattutto per i più giovani alle prime esperienze di guida. I fari a LED assicurano una visibilità ottimale, mentre i sedili ampi e confortevoli e un bagagliaio spazioso permettono un utilizzo quotidiano senza compromessi. Il sistema di climatizzazione opzionale con aria condizionata (+1.000 euro) rende la A05 ideale per ogni stagione.

Completano l’allestimento gli pneumatici con cerchi in lega (145/60 R13) e un sistema frenante con dischi anteriori e posteriori, assicurando stabilità e controllo in ogni situazione. Con la Desner A05, il marchio Desner Auto conferma la sua attenzione verso l’innovazione e la sostenibilità, offrendo un veicolo adatto a tutte le esigenze, dai più giovani ai più esperti. Prenotare oggi significa accedere al futuro della mobilità urbana con vantaggi imbattibili.