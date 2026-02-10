Directive 8020: l’horror sci-fi di Supermassive Games arriva il 12 maggio 2026

Supermassive Games ha annunciato la data di uscita di Directive 8020, la nuova avventura horror narrativa survival di fantascienza che sarà disponibile dal 12 maggio 2026 per PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC (Steam). Il titolo sarà acquistabile sia in formato fisico che digitale e i preordini sono già aperti su console, offrendo un upgrade gratuito alla Deluxe Edition fino a esaurimento scorte.

Per celebrare l’annuncio è stato diffuso il Comply Trailer, che offre una prima, inquietante panoramica sull’universo paranoico di Directive 8020, in cui la fiducia è un lusso e ogni scelta può determinare la sopravvivenza o la morte dei protagonisti.

Il gioco pone il giocatore di fronte a decisioni difficili e conseguenze imprevedibili. Ogni scelta ha delle conseguenze: nel trailer si assiste alla dottoressa Cooper, spinta dalla crescente paranoia, costretta a scegliere se fidarsi del compagno Mitchell chiuso dietro una porta sigillata. Ignorando se sia ancora umano o meno, Cooper deve prendere una decisione che potrebbe segnare il destino dell’equipaggio. In un altro momento chiave, la scena rivela due versioni identiche dell’ingegnere Cernan, costringendo il giocatore a discernere chi tra i due sia reale.

Per la prima volta, la saga di The Dark Pictures introduce un’ambientazione interplanetaria, mostrando scorci dell’ostile paesaggio di Tau Ceti f, un mondo alieno che promette tensione e mistero. Il trailer offre anche un assaggio dell’interpretazione di Lashana Lynch nei panni della pilota Brianna Young, accompagnata dal brano originale “Comply” della band britannica Blood Red Shoes.

Una delle principali novità introdotte da Directive 8020 è la meccanica dei Turning Points, un sistema che consente di riavvolgere la storia per rivedere decisioni cruciali e personalizzare l’esperienza in base al proprio stile di gioco. Questa funzione offre la libertà di esplorare ogni possibile ramificazione narrativa o, al contrario, affrontare la trama in modalità Survivor, dove la morte di un personaggio è definitiva. L’esperienza potrà quindi adattarsi a tre categorie di giocatori: i completisti alla ricerca di tutti i finali, chi vuole salvare il proprio personaggio preferito o chi preferisce vivere la storia con il rischio permanente della perdita.

Chi effettuerà il preordine potrà ottenere una serie di contenuti esclusivi, tra cui The Dark Pictures Outfit Pack, The Dark Pictures Collectables, Cinematic Filter Pack, la colonna sonora digitale e l’artbook digitale.

Al lancio, Directive 8020 includerà una modalità per giocatore singolo e una cooperativa locale fino a cinque partecipanti. Il multiplayer online sarà invece reso disponibile successivamente attraverso un aggiornamento gratuito.

Con un cast di rilievo, un’ambientazione cosmica ricca di tensione e un sistema di scelte sempre più profondo, Directive 8020 promette di spingere oltre i confini dell’horror interattivo, invitando i giocatori a indagare sull’oscurità dello spazio e della mente umana. L’appuntamento è fissato per il 12 maggio 2026, data in cui l’imperativo sarà uno solo: “Comply”.