ph. Camilla Liconti

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Published

Ditonellapiaga torna sul palco dell’Ariston per il 76° Festival di Sanremo con un doppio appuntamento che unisce eleganza e provocazione. La cantautrice, tra le personalità più originali della nuova scena italiana, si esibirà venerdì 27 febbraio durante la serata dedicata alle cover, affiancata da Tony Pitony, per reinterpretare insieme il classico intramontabile The Lady Is a Tramp. Un omaggio dal sapore swing che promette ritmo, ironia e una grande intesa artistica tra i due interpreti.

Ma la partecipazione di Ditonellapiaga non si limita alla serata-evento. L’artista porterà infatti in gara Che Fastidio!, il brano scritto e composto con Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi e Alessandro Casagni. Si tratta di una canzone nata, come dichiara l’artista, da “un momento di crisi personale e musicale”, e che trasforma l’autoironia in una forza espressiva capace di ribaltare le aspettative. Attraverso un linguaggio diretto e affilato, Ditonellapiaga restituisce un ritratto sincero e divertente delle imperfezioni quotidiane, di quella sensazione sottile di non sentirsi mai completamente al posto giusto.

Che Fastidio! è uno spaccato del caos e della comicità che si nascondono dietro le nostre giornate, un modo per sorridere delle piccole frustrazioni e, insieme, per riconoscerne la forza creativa. La cantautrice riesce in questo modo a mantenere la sua cifra stilistica: pungente ma mai giudicante, ironica ma profondamente consapevole del suo tempo.

Ad anticipare l’avventura sanremese è uscito il nuovo singolo Sì lo so, pubblicato venerdì 30 gennaio e accompagnato da un videoclip caratterizzato da un tono irriverente e ironico, in perfetto equilibrio con l’universo espressivo di Ditonellapiaga.

La sua presenza a Sanremo conferma la capacità di un’artista di reinventarsi continuamente, trovando nella leggerezza e nella sincerità gli strumenti più autentici per raccontare il proprio mondo. Venerdì sera sarà dunque una serata all’insegna dell’energia e dell’ironia, con Ditonellapiaga e Tony Pitony pronti a fondere ironia e swing nell’eterna magia del Festival.

