Ditonellapiaga torna a Sanremo 2026 con “Che fastidio!”: ironia, ritmo e nuova energia pop

La cantautrice romana Ditonellapiaga sarà in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano “Che fastidio!” (BMG/Dischi Belli), un ritorno atteso che promette di mescolare leggerezza e profondità con la sua consueta cifra stilistica: ironia pungente, melodie immediate e un linguaggio moderno.

Secondo la presentazione ufficiale, “Che fastidio! è un brano che sfiora la realtà con un tocco leggero, ironico, ma subito pungente, in pieno stile Ditonellapiaga”. L’artista continua così a confermare la sua capacità di interpretare le molte sfumature dell’animo femminile attraverso un linguaggio musicale versatile e contemporaneo.

Margherita Carducci, vero nome della cantautrice, si è imposta nel panorama musicale italiano come una delle voci più interessanti della nuova generazione. Dopo l’esordio discografico con l’album “Camouflage” nel gennaio 2022, che le è valso la Targa Tenco come Miglior Opera Prima, Ditonellapiaga ha debuttato sul palco dell’Ariston in coppia con Donatella Rettore con il brano “Chimica”, diventato immediatamente un successo radiofonico.

Nel 2024 ha pubblicato il suo secondo album “FLASH” (BMG/Dischi Belli), un progetto ricco di collaborazioni prestigiose. Tra queste spicca il duetto con Ornella Vanoni ed Elodie nel brano “Ti Voglio (con Elodie e Ditonellapiaga)”, realizzato in occasione del novantesimo compleanno della grande interprete milanese. Il disco ha confermato la vocazione della cantautrice ad attraversare con naturalezza mondi sonori diversi, passando dal pop elettronico all’indie raffinato, con un’attenzione particolare alla scrittura e all’estetica del suono.

Il 2025 si preannuncia come un anno di intensa attività per l’artista. A giugno è prevista l’uscita di uno speciale 45 giri digitale che conterrà due tracce simbolo degli anni Ottanta, “Cerco un uomo” e “Febbre d’amore”, reinterpretate con il suo inconfondibile tocco pop. Le nuove versioni fondono atmosfere dance, cassa dritta e un martellante synth bass, segnando un ponte ideale tra passato e presente.

In attesa dell’inedita musica che verrà svelata nel 2026, Ditonellapiaga si prepara a tornare sul palco di Sanremo con l’energia e la personalità che la contraddistinguono. “Che fastidio!” sarà probabilmente uno dei brani più curiosi e attesi della prossima edizione del Festival, nella quale la cantautrice promette di stupire ancora una volta per freschezza, originalità e carisma.