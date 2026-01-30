Connect with us

Hi, what are you looking for?

Ph: Ilaria Ieie

Spettacolo

Ditonellapiaga torna con “Sì lo so”: ironia, ritmo e libertà creativa

Published

In attesa di vederla calcare il palco del Teatro Ariston per il 76° Festival di Sanremo con il brano “Che fastidio!”, Ditonellapiaga torna oggi, venerdì 30 gennaio, con un nuovo singolo destinato a farsi notare: “Sì lo so”, pubblicato per BMG/Dischi Belli e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Con un basso profondo e un ritmo house dal carattere deciso, “Sì lo so” si presenta come un manifesto di consapevolezza e autoironia. Scritto dalla stessa cantautrice insieme ad Alessandro Casagni, che ne firma anche la produzione con l’aggiunta dell’add prod. di okgiorgio, il brano segna il ritorno di Ditonellapiaga alla sua cifra stilistica più autentica: quella di chi non teme di mostrarsi per ciò che è, senza filtri e sempre con una vena di pop elegante e disincantato.

“Sì lo so” è accompagnato da un videoclip irriverente e ironico, diretto dalla crew di Frametank e prodotto da Mine Studio, responsabile anche della direzione creativa dell’intero progetto. Il video, ambientato in una surreale sala stampa, mette in scena Ditonellapiaga mentre affronta un assedio di domande impossibili da parte di giornalisti e fotografi invadenti. Margherita, seduta dietro un tavolo, reagisce con calma, respiri profondi e un sorriso che diventa a tratti un gesto liberatorio. Le continue richieste e l’atmosfera frenetica si trasformano presto in metafora del caos interiore che la cantautrice ha attraversato negli ultimi mesi: frenesia, smarrimento, voglia di ritrovarsi e pensieri sparsi prendono forma attraverso immagini leggere ma ricche di significato. Alla fine, l’ordine viene ristabilito, il tempo scade, e un telefono che squilla lascia intendere che il racconto non è ancora concluso.

Con il nuovo singolo, Ditonellapiaga apre così un 2026 ricco di novità e di musica, consolidando il suo percorso di artista indipendente, libera e sempre in bilico tra ironia e profondità. La stessa forza si ritroverà anche nella sua prossima avventura sanremese con “Che fastidio!”, brano energico e pungente scritto insieme a Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi e lo stesso Casagni.

Il nuovo capitolo musicale della cantautrice nasce, come lei stessa racconta, da un momento di riflessione e crisi personale che si è trasformato in ispirazione: “Che fastidio!” ribalta le aspettative e trasforma l’autoironia in motore creativo, raccontando con sincerità e leggerezza quella sensazione di sentirsi fuori posto, le piccole e grandi seccature della vita di tutti i giorni, in un mondo frenetico che spesso non lascia spazio alla calma.

Ditonellapiaga conferma così la propria capacità di raccontare il presente con uno sguardo lucido e mai banale, tra melodie moderne e testi affilati. “Sì lo so” è più di un singolo: è un’istantanea del suo mondo interiore, fatto di ironia, introspezione e libertà espressiva, il preludio perfetto a un anno che promette di rivelare nuovi e sorprendenti capitoli della sua carriera.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Società

Giuseppe Conte ospite di Paolo Del Debbio a “Dritto e Rovescio”: politica estera, sicurezza e carovita al centro del dibattito

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Motori

Leapmotor sceglie il Salone dell’Auto di Bruxelles 2026 per mostrare il futuro della mobilità elettrica accessibile.

Motori

iCAUR debutta in Europa: il nuovo marchio globale di Chery coniuga eleganza classica e tecnologia intelligente

Motori

Michelin Italiana celebra 120 anni e inaugura la linea di produzione robotizzata piu’ avanzata d’Europa

Motori

Hyundai: IONIQ 9 conquista i massimi riconoscimenti per sicurezza, qualità e affidabilità

Spettacolo

Ditonellapiaga torna con “Sì lo so”: ironia, ritmo e libertà creativa

Motori

Citroën Karin premiata ai Trophées Rétromobile: un’icona del design che torna a brillare

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Giochi

Il ritorno di un’icona: THEQUICKSHOT II segna la nuova era del gioco retrò

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Motori

Mercedes-Benz accelera verso il futuro: nasce l’ecosistema dei robotaxi di lusso

Motori

Nissan Italia, nuove nomine: Marco Puricelli Head of Communication e Luisa Di Vita alla guida del Planning & Performance

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

Stellantis presenterà il piano strategico durante l’Investor Day del 21 maggio

Tecnologia

Nilox: ecco i prodotti per gli atleti di tutti i giorni

Spettacolo

Da domani la colonna sonora di “Stranger Things 5” in digitale, CD, vinile e musicassetta

Spettacolo

Lefar torna sulla scena urban napoletana con il nuovo singolo “NICO PAZ”

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Motori

MINI Countryman E: oltre 500 km di autonomia per la nuova era elettrica

Motori

Arriva in Italia la nuova gamma CUPRA Tribe Edition

Spettacolo

“DTF St. Louis”: la nuova serie HBO Original debutta in Italia il 2 marzo

Spettacolo

Luca Argentero è l’“Avvocato Ligas”: il nuovo legal drama Sky Original dal 6 marzo su Sky e NOW

Moda

TUCANO URBANO WarmPower: la linea riscaldante che trasforma l’inverno in alleato per chi viaggia in moto e scooter

Spettacolo

Cesare Cremonini inaugura il “Cremonini Live26” con la data zero a Gorizia
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Da domani la colonna sonora di “Stranger Things 5” in digitale, CD, vinile e musicassetta

Domani arriva in tutti i formati “Stranger Things: Soundtrack from the Netflix Series, Season 5”, la colonna sonora ufficiale della quinta e ultima stagione...

20 ore ago

Spettacolo

Lefar torna sulla scena urban napoletana con il nuovo singolo “NICO PAZ”

Dopo aver attirato l’attenzione del pubblico con brani come “TOP”, “PSG”, “KHABIB” e “BRATZ”, Lefar è pronto a fare un nuovo passo nel suo...

20 ore ago

Spettacolo

“DTF St. Louis”: la nuova serie HBO Original debutta in Italia il 2 marzo

La piattaforma HBO Max ha annunciato l’arrivo di una nuova produzione originale destinata a catturare l’attenzione del pubblico internazionale. “DTF St. Louis”, limited series...

22 ore ago

Spettacolo

Luca Argentero è l’“Avvocato Ligas”: il nuovo legal drama Sky Original dal 6 marzo su Sky e NOW

Luca Argentero torna protagonista sul piccolo schermo con una nuova serie Sky Original che promette di unire tensione, carisma e riflessioni sulla giustizia. “Avvocato...

22 ore ago