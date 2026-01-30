Ditonellapiaga torna con “Sì lo so”: ironia, ritmo e libertà creativa

In attesa di vederla calcare il palco del Teatro Ariston per il 76° Festival di Sanremo con il brano “Che fastidio!”, Ditonellapiaga torna oggi, venerdì 30 gennaio, con un nuovo singolo destinato a farsi notare: “Sì lo so”, pubblicato per BMG/Dischi Belli e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Con un basso profondo e un ritmo house dal carattere deciso, “Sì lo so” si presenta come un manifesto di consapevolezza e autoironia. Scritto dalla stessa cantautrice insieme ad Alessandro Casagni, che ne firma anche la produzione con l’aggiunta dell’add prod. di okgiorgio, il brano segna il ritorno di Ditonellapiaga alla sua cifra stilistica più autentica: quella di chi non teme di mostrarsi per ciò che è, senza filtri e sempre con una vena di pop elegante e disincantato.

“Sì lo so” è accompagnato da un videoclip irriverente e ironico, diretto dalla crew di Frametank e prodotto da Mine Studio, responsabile anche della direzione creativa dell’intero progetto. Il video, ambientato in una surreale sala stampa, mette in scena Ditonellapiaga mentre affronta un assedio di domande impossibili da parte di giornalisti e fotografi invadenti. Margherita, seduta dietro un tavolo, reagisce con calma, respiri profondi e un sorriso che diventa a tratti un gesto liberatorio. Le continue richieste e l’atmosfera frenetica si trasformano presto in metafora del caos interiore che la cantautrice ha attraversato negli ultimi mesi: frenesia, smarrimento, voglia di ritrovarsi e pensieri sparsi prendono forma attraverso immagini leggere ma ricche di significato. Alla fine, l’ordine viene ristabilito, il tempo scade, e un telefono che squilla lascia intendere che il racconto non è ancora concluso.

Con il nuovo singolo, Ditonellapiaga apre così un 2026 ricco di novità e di musica, consolidando il suo percorso di artista indipendente, libera e sempre in bilico tra ironia e profondità. La stessa forza si ritroverà anche nella sua prossima avventura sanremese con “Che fastidio!”, brano energico e pungente scritto insieme a Edoardo Castroni, Edoardo Ruzzi e lo stesso Casagni.

Il nuovo capitolo musicale della cantautrice nasce, come lei stessa racconta, da un momento di riflessione e crisi personale che si è trasformato in ispirazione: “Che fastidio!” ribalta le aspettative e trasforma l’autoironia in motore creativo, raccontando con sincerità e leggerezza quella sensazione di sentirsi fuori posto, le piccole e grandi seccature della vita di tutti i giorni, in un mondo frenetico che spesso non lascia spazio alla calma.

Ditonellapiaga conferma così la propria capacità di raccontare il presente con uno sguardo lucido e mai banale, tra melodie moderne e testi affilati. “Sì lo so” è più di un singolo: è un’istantanea del suo mondo interiore, fatto di ironia, introspezione e libertà espressiva, il preludio perfetto a un anno che promette di rivelare nuovi e sorprendenti capitoli della sua carriera.