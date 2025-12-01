Ditonellapiaga torna sul palco di Sanremo: una nuova avventura musicale tra innovazione e nostalgia

Dopo il successo del suo debutto al Festival di Sanremo 2022 con il brano Chimica in coppia con Donatella Rettore, Ditonellapiaga è pronta a tornare in gara sul palco più amato d’Italia. La cantautrice romana, apprezzata per il suo stile originale e camaleontico, si prepara a vivere una nuova esperienza sanremese che promette sorprese e una rinnovata energia artistica.

Ditonellapiaga si è imposta nel panorama musicale come una delle voci più interessanti della nuova generazione. Il suo approccio innovativo, capace di esplorare con libertà le infinite sfumature dell’animo femminile, le consente di muoversi con disinvoltura tra generi e sonorità diverse, combinando istinto pop, eleganza e sperimentazione.

Nel gennaio 2022 ha pubblicato il primo album Camouflage, un lavoro che le è valso la prestigiosa Targa Tenco nella sezione “Miglior Opera Prima”. L’album ha confermato la sua capacità di unire introspezione e ironia, consolidando il suo ruolo di autrice dal forte temperamento e sensibilità contemporanea.

Il 2024 segna un ulteriore passo avanti nel suo percorso artistico con l’uscita del secondo disco, intitolato FLASH (BMG/Dischi Belli). Un progetto ricco di collaborazioni importanti, dove emerge la volontà dell’artista di misurarsi con nuove sonorità e linguaggi, senza mai perdere la sua cifra riconoscibile. Tra i momenti più significativi c’è il duetto con Ornella Vanoni ed Elodie nel brano *Ti Voglio (con Elodie e Ditonellapiaga)*, pubblicato in occasione dei 90 anni della stessa Vanoni.

Guardando al futuro, Ditonellapiaga ha già annunciato nuovi progetti che continueranno a esplorare il mondo della musica pop con uno sguardo personale e sofisticato. Nel giugno 2025 uscirà un 45 giri digitale speciale che proporrà due brani simbolo degli anni Ottanta, Cerco un uomo (Lato A) e Febbre d’amore (Lato B), reinterpretati dall’artista con il suo inconfondibile tocco moderno. Le nuove versioni promettono un perfetto equilibrio tra atmosfere dance, cassa dritta e un martellante synth bass, elementi che da sempre caratterizzano il suo sound.

Il ritorno di Ditonellapiaga a Sanremo rappresenta quindi molto più di una semplice partecipazione. È il segno di una carriera in pieno fermento, che cresce di anno in anno tra riconoscimenti, collaborazioni e una costante ricerca di autenticità. Con la sua capacità di fondere passato e futuro, leggerezza e profondità, l’artista è pronta a conquistare ancora una volta pubblico e critica con la sua musica e la sua presenza magnetica.