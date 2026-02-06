DJ Shocca annuncia il nuovo singolo “SALUTE” insieme a tre artisti a sorpresa che verranno svelati con l’uscita del brano, disponibile da domani venerdì 6 febbraio su tutte le principali piattaforme digitali.

Dopo la pubblicazione degli album “SACROSANTO” e “60 HZ II”, uscito il 27 giugno 2025 e posizionatosi al terzo posto della classifica album FIMI, la data sold out all’Alcatraz di Milano in cui ha portato sul palco tutta la scena rap italiana e dopo aver collaborato con delle pietre miliari del genere come Club Dogo, Bassi Maestro, Emis Killa, Lazza, Sottotono, Inoki, Colle Der Fomento, Special Teams e molti altri, DJ Shocca torna con un nuovo singolo inedito.

“SALUTE” è un brano forte e diretto caratterizzato da atmosfere dure e crude in cui le produzioni ricercate e originali di DJ Shocca, uniscono le rime autentiche e incisive dei tre artisti.

Lo stile inimitabile di Shocca, caratterizzato dalle sue drums calde e rotonde e le sue bassline uniche, ha innalzato il livello delle produzioni italiane fino a competere con quelle americane ed europee, creando un sound inconfondibile.

DJ Shocca ha da poco annunciato le date del “60 HZ II Club Tour” che toccherà le principali città italiane e durante il quale porterà sul palco tutti i brani dell’album “60 HZ II”, insieme a tanti ospiti ed i pezzi che lo hanno reso uno dei producer più importanti della scena.

DJ Shocca, nome d’arte di Matteo Bernacchi, nato a Treviso nel 1979, è un dj e producer considerato uno dei veterani della scena rap italiana. Nel 2004 pubblica il suo primo album in studio “60 HZ”, progetto che lo ha consacrato alla scena e che è diventato negli anni uno dei più grandi classici del rap italiano. Nel 2023 pubblica il disco “SACROSANTO”, il documentario dedicato e il repack dell’album. Nel 2025 invece pubblica “60 HZ II”, un producer album composto da brani completamente inediti e remake di canzoni dello storico disco “60 HZ” che conta al suo interno collaborazioni con alcuni degli artisti più influenti e talentuosi del panorama rap italiano.