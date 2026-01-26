Dragon Ball: Sparking! Zero si espande con nuovi contenuti e il ritorno di Hironobu Kageyama

Il mondo di Dragon Ball: Sparking! Zero continua a crescere: nel corso del recente evento Genkidamatsuri è stato rivelato che il titolo riceverà nel corso del 2026 nuovi contenuti sotto forma di DLC, insieme a una serie di aggiornamenti gratuiti. Bandai Namco ha annunciato l’arrivo di nuovi personaggi, costumi, stage e modalità di gioco che arricchiranno ulteriormente l’esperienza dei fan della serie.

Tra i protagonisti del prossimo pacchetto di espansione ci saranno Super 17, Bardock (Super Saiyan) e King Piccolo, mentre altri combattenti verranno svelati più avanti. L’attenzione è però catturata anche da un ritorno particolarmente significativo per gli appassionati di lunga data: la canzone principale del nuovo DLC sarà realizzata da Hironobu Kageyama, che torna così a scrivere e interpretare un brano per la saga dopo ben 18 anni. La nuova traccia sarà composta e arrangiata interamente da Kageyama stesso, segnando un omaggio alla storia musicale di Dragon Ball e un richiamo diretto all’atmosfera dei classici capitoli della serie Budokai Tenkaichi.

Oltre ai contenuti a pagamento, lo studio ha confermato l’introduzione di alcune modalità gratuite che andranno ad ampliare l’offerta ludica del titolo. La prima sarà disponibile come aggiornamento gratuito e si chiamerà “Mission 100”: pensata per il gioco in singolo, offrirà 100 sfide uniche con specifiche condizioni di battaglia per la propria squadra e gli avversari. Il formato ricorda da vicino le sfide extra già viste in Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3, mantenendo viva la tradizione dei combattimenti strategici e adrenalinici tipici della saga.

Un secondo update gratuito, atteso in primavera, introdurrà invece una nuova modalità “Survival”, che metterà alla prova la resistenza dei giocatori in un susseguirsi di combattimenti sempre più impegnativi.

I nuovi contenuti del DLC saranno disponibili nel corso dell’estate per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, mentre le versioni per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 inizieranno a ricevere i contenuti a partire dall’inverno tramite il Season Pass, con un rilascio graduale delle espansioni successive.

Con queste aggiunte, Dragon Ball: Sparking! Zero si prepara a entrare in una nuova fase, arricchendo un titolo già accolto con entusiasmo da critica e pubblico. L’arrivo di nuove modalità e personaggi, insieme alla collaborazione musicale di Hironobu Kageyama, promette di rendere l’esperienza ancora più dinamica e fedele allo spirito del franchise che da decenni appassiona milioni di fan in tutto il mondo.