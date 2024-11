DRAGON QUEST III HD-2D Remake: un’avventura epica ora disponibile

SQUARE ENIX ha lanciato DRAGON QUEST III HD-2D Remake, una rivisitazione del celebre gioco DRAGON QUEST III, disponibile su Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Questa nuova versione offre una grafica in HD-2D, una storia perfezionata e varie novità per un’esperienza di gioco entusiasmante.

DRAGON QUEST III HD-2D Remake utilizza lo stile in HD-2D, che mescola bellissimi sfondi dinamici in 3D con sprite classici in stile pixel in 2D. Questa tecnica conserva il carattere del gioco originale ed espande le opportunità creative per renderlo più accessibile e attraente. Il gioco include anche nuove funzionalità moderne, come salvataggi automatici, voci in inglese e giapponese e miglioramenti generali di sistema. Il gioco include una versione migliorata del classico sistema di combattimento a turni, con nuove animazioni, la possibilità di regolare la velocità di battaglia, un’opzione per i combattimenti automatici e altro ancora.

Gli appassionati di DRAGON QUEST potranno apprezzare una storia classica che collega gli eventi di DRAGON QUEST I & II HD-2D Remake, previsto per l’uscita l’anno prossimo. La colonna sonora, composta da Koichi Sugiyama e interpretata dalla Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, cattura l’essenza magica e senza tempo dell’universo di DRAGON QUEST.