“Dreams Ain’t for Dreamers”: la nuova capsule di BSMT e Propaganda celebra chi trasforma i sogni in realtà

BSMT presenta “Dreams Ain’t for Dreamers”, una capsule collection in edizione limitata nata dalla collaborazione con Propaganda, brand streetwear romano simbolo della scena underground. Un progetto che unisce due realtà accomunate dalla stessa filosofia: non aspettare il momento perfetto, ma crearlo.

La collezione, composta da tre speciali t-shirt, sarà disponibile in pre-order per sole 48 ore a partire dalle 12 di martedì 20 gennaio. Più che un semplice capo d’abbigliamento, ogni tee diventa un simbolo, un manifesto che celebra chi lotta per realizzare i propri sogni e trasforma l’ambizione in azione concreta.

“Dreams Ain’t for Dreamers” nasce con l’intento di ribaltare la visione romantica del sogno come fantasia distante. Come spiega lo stesso progetto creato da BSMT, indossare la capsule significa abbracciare l’energia di chi osa, spinge oltre i limiti, costruisce e realizza. È un inno a chi non rimane fermo a sognare ma agisce per dare vita alle proprie idee, passo dopo passo.

In un commento, “Dreams Ain’t for Dreamers è una frase provocatoria che ribalta l’idea romantica del sogno come semplice fantasia. Letteralmente significa ‘i sogni non sono per i sognatori’, ma il messaggio profondo è che sognare, da solo, non basta. I sogni non appartengono a chi si limita a immaginarli o a parlarne, bensì a chi li trasforma in azione concreta. Se non lo affronti, il sogno non è davvero tuo, resta astratto. I sogni premiano chi fa, non chi sogna soltanto. È la prima collabo di abbigliamento BSMT e abbiamo deciso di farla con Propaganda con cui condividiamo questi valori. Da tempo ci chiedevate qualcosa da ‘indossare’, abbiamo aspettato per poter fare questa figata”.

Dal canto suo, Propaganda racconta: “Propaganda non è solo un logo, è un simbolo identitario che racchiude vent’anni di musica, palchi, eventi e strada. È un percorso costruito nel tempo e una visione che continua a evolversi”.

La collaborazione tra BSMT e Propaganda va così oltre il prodotto, trasformandosi in un manifesto di attitudine e autenticità. Le tre maglie della capsule diventano il segno distintivo di chi lavora lontano dai riflettori, coltiva il proprio fuoco interiore e trasforma ogni istante libero in un’occasione creativa.

Per chi desidera assicurarsi uno dei capi della limited edition, sarà necessario seguire i profili social ufficiali di BSMT e Propaganda, dove verranno pubblicate tutte le informazioni relative al pre-order.

“Dreams Ain’t for Dreamers” non è solo una linea di abbigliamento, ma un invito a vivere con coraggio, a credere nel proprio percorso e a dimostrare che sognare è soltanto l’inizio di qualcosa di reale.