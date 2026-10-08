A Dritto e Rovescio il ministro Lollobrigida parla di carovita e violenza giovanile

Questa sera, in prima serata su Retequattro, Paolo Del Debbio condurrà una nuova puntata di Dritto e Rovescio che avrà come ospite principale il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Nel corso dell'intervista verranno affrontati temi centrali per le famiglie italiane come il caro vita, la Social Card e i principali provvedimenti economici messi in campo dalla maggioranza. L'appuntamento sarà quindi occasione per un confronto diretto sui temi che attualmente influenzano la vita quotidiana dei cittadini.

La puntata dedicherà inoltre ampio spazio al fenomeno delle baby gang e alla crescente attenzione sull'argomento dopo gli ultimi fatti avvenuti a Vicenza. Il dibattito sulla violenza giovanile, accentuato dai recenti episodi di cronaca, porterà sul tavolo anche le possibili misure per arginare questa emergenza sociale.

Tra gli ospiti attesi in studio anche Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia, Paola De Micheli e Diana De Marchi del Partito Democratico e Luca Toccalini della Lega. Le diverse posizioni politiche renderanno il confronto ancora più ricco di spunti, in una puntata che si annuncia particolarmente densa di temi attuali e sentiti. L'obiettivo sarà dare voce a tutte le sensibilità istituzionali e politiche, mantenendo alta l'attenzione sull'impatto delle scelte governative e sulle problematiche della società civile.

Appuntamento quindi in prima serata su Retequattro per una puntata di grande attualità, tra economia, politiche sociali e sicurezza.