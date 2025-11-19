Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

Ducati XDiavel V4: l’arte incontra la meccanica in una reinterpretazione unica di Simone Guidarelli

Published

Moda, design e alta tecnologia si fondono in un progetto che racconta l’eccellenza creativa italiana attraverso uno dei simboli più iconici della meccanica contemporanea. La Ducati XDiavel V4 reinterpretata da Simone Guidarelli, realizzata in collaborazione con Ducati Monza e il laboratorio creativo D-Factory, è stata selezionata tra le prime tre proposte del concorso nazionale indetto da Ducati Italia e sarà esposta al Museo Ducati di Borgo Panigale fino a febbraio 2026, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario del brand.

Questa prestigiosa collocazione museale conferma la capacità del progetto di distinguersi per originalità, visione estetica e qualità tecnica, trasformando un’icona della casa motociclistica in un’opera capace di dialogare con l’arte contemporanea. La partecipazione al concorso, che ha coinvolto tutti i rivenditori Ducati italiani nella customizzazione di uno dei modelli più rappresentativi della gamma, ha messo alla prova creativi e tecnici nella reinterpretazione della potenza e dell’eleganza tipiche di Borgo Panigale. La proposta di Guidarelli, realizzata con la maestria artigianale di D-Factory, si è distinta come una delle più raffinate e concettuali del panorama nazionale.

Il cuore del progetto è il pattern Renaissance, tratto dalla collezione Les Jardins Imaginaires di Simone Guidarelli Home. Una grafica dal forte carattere narrativo, che trae ispirazione dall’armonia dei cancelli rinascimentali e dalla loro simbologia di apertura, libertà e bellezza. In questo immaginario sospeso tra realtà e sogno, sinuosi pesci rossi nuotano tra fontane ideali, trasformando la moto in un racconto visivo sulla vitalità, sull’equilibrio e sulla capacità di guardare il mondo con uno sguardo rinnovato. L’applicazione di questo motivo su una moto come la XDiavel V4 rende l’intervento un vero esercizio di stile, dove estetica e performance trovano una sintesi inedita.

Determinante è stato il ruolo di D-Factory, centro stile italiano specializzato nella convergenza tra ricerca, tecnologia e visione estetica. Dopo una precedente collaborazione sulla personalizzazione di una Bentley Continental GT, Simone Guidarelli ha scelto nuovamente D-Factory per dare forma al proprio linguaggio artistico attraverso una lavorazione di altissimo livello tecnico. È proprio D-Factory a rappresentare il punto di contatto tra Guidarelli e Ducati Monza: realtà accomunate dalla ricerca della perfezione e dalla volontà di raccontare, attraverso i loro progetti, l’eccellenza del design italiano.

Il risultato è una moto che supera il concetto tradizionale di personalizzazione e si configura come opera d’arte contemporanea, capace di coniugare la potenza della meccanica Ducati con l’immaginario visionario di uno dei creativi più eclettici del panorama attuale. L’esposizione al Museo Ducati, all’interno di un allestimento fotografico dedicato alle migliori interpretazioni del concorso, valorizza ulteriormente un progetto che celebra il dialogo tra arte, moda e ingegneria e che, grazie alla sua unicità, si candida a diventare un punto di riferimento nell’ambito del design motociclistico italiano.

Con questa reinterpretazione della XDiavel V4, Simone Guidarelli, Ducati Monza e D-Factory non solo rendono omaggio al centenario del marchio, ma contribuiscono a espandere i confini estetici e culturali del mondo Ducati, confermando il ruolo centrale della creatività nel definire il futuro del design Made in Italy.

In this article:, , , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Motori

Mazda Italia lancia Club Membership MX-5: vantaggi esclusivi per tutti i possessori della roadster

Giochi

Lucca Comics & Games 2025: Hasbro sorprende con le nuove action figure Marvel, Star Wars e Transformers

Spettacolo

PAKY annuncia “HD”: il nuovo singolo fuori ovunque venerdì 24 ottobre

Tecnologia

Indagine Netamo: gli italiani puntano sul riscaldamento smart per i consumi

Motori

Akio Toyoda insignito del prestigioso “Volante d’Oro”

Tecnologia

Bowers & Wilkins presenta le nuove cuffie Px8 S2 McLaren Edition

Spettacolo

ROSALÍA conquista il mondo con “LUX”: il miglior debutto della sua carriera

Motori

Ducati XDiavel V4: l’arte incontra la meccanica in una reinterpretazione unica di Simone Guidarelli

Spettacolo

“La piccola Amélie”: la magia dell’infanzia tra due mondi arriva al cinema

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

“NINO. 18 GIORNI”: Toni D’Angelo racconta suo padre in un viaggio tra memoria, musica e radici

Tecnologia

FRITZ! rafforza la leadership europea nella sicurezza digitale e presenta le novità a SICUREZZA 2025

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Giochi

Un Natale ad alta velocità con Carrera: giochi e avventure per tutta la famiglia

Motori

ACI premiato con il “CEOforLIFE Award 2025” per la gestione sostenibile degli pneumatici fuori uso

Motori

Skoda Elroq conquista le 5 stelle Euro NCAP

Spettacolo

Soap conquista la semifinale di Sanremo Giovani 2025 con “Buona Vita”

Motori

Toyota e Lexus protagoniste ai Mission Fleet Awards 2025

Giochi

MY HERO ULTRA RUMBLE: Armored All Might guida il debutto esplosivo della Stagione 14

Motori

MG Motor accelera nello sport: 40 vetture ibride al servizio della Coppa Davis Final 8 di Bologna

Spettacolo

Mara Sattei torna con “Sopra di me”: un salto nel vuoto tra istinto e consapevolezza

Spettacolo

Ultimo annuncia “Ultimo Live Stadi 2025”: nuovo album e un evento epocale a Roma

Sport

Lancia torna protagonista nei rally con la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale

Spettacolo

FASE: disponibile da venerdì 21 novembre in radio e in digitale “EXTRATERRESTRI”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Akio Toyoda insignito del prestigioso “Volante d’Oro”

Akio Toyoda, presidente del gruppo Toyota, ha ricevuto il celebre riconoscimento del “Volante d’Oro”, uno dei premi più ambiti del settore automobilistico internazionale. Il...

5 ore ago

Tecnologia

Bowers & Wilkins presenta le nuove cuffie Px8 S2 McLaren Edition

Le nuove Bowers & Wilkins Px8 S2 McLaren Edition segnano un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra il celebre marchio audio britannico e l’iconica...

5 ore ago

Motori

ACI premiato con il “CEOforLIFE Award 2025” per la gestione sostenibile degli pneumatici fuori uso

Il Sistema ACI di Gestione degli Pneumatici Fuori Uso (PFU) è stato insignito del prestigioso “CEOforLIFE Award 2025” nella categoria “Transizione energetica, ecologica ed...

7 ore ago

Motori

Skoda Elroq conquista le 5 stelle Euro NCAP

La nuova Škoda Elroq, il SUV compatto completamente elettrico della casa boema, ha ottenuto il punteggio massimo di 5 stelle nei test di sicurezza...

8 ore ago