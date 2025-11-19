Ducati XDiavel V4: l’arte incontra la meccanica in una reinterpretazione unica di Simone Guidarelli

Moda, design e alta tecnologia si fondono in un progetto che racconta l’eccellenza creativa italiana attraverso uno dei simboli più iconici della meccanica contemporanea. La Ducati XDiavel V4 reinterpretata da Simone Guidarelli, realizzata in collaborazione con Ducati Monza e il laboratorio creativo D-Factory, è stata selezionata tra le prime tre proposte del concorso nazionale indetto da Ducati Italia e sarà esposta al Museo Ducati di Borgo Panigale fino a febbraio 2026, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario del brand.

Questa prestigiosa collocazione museale conferma la capacità del progetto di distinguersi per originalità, visione estetica e qualità tecnica, trasformando un’icona della casa motociclistica in un’opera capace di dialogare con l’arte contemporanea. La partecipazione al concorso, che ha coinvolto tutti i rivenditori Ducati italiani nella customizzazione di uno dei modelli più rappresentativi della gamma, ha messo alla prova creativi e tecnici nella reinterpretazione della potenza e dell’eleganza tipiche di Borgo Panigale. La proposta di Guidarelli, realizzata con la maestria artigianale di D-Factory, si è distinta come una delle più raffinate e concettuali del panorama nazionale.

Il cuore del progetto è il pattern Renaissance, tratto dalla collezione Les Jardins Imaginaires di Simone Guidarelli Home. Una grafica dal forte carattere narrativo, che trae ispirazione dall’armonia dei cancelli rinascimentali e dalla loro simbologia di apertura, libertà e bellezza. In questo immaginario sospeso tra realtà e sogno, sinuosi pesci rossi nuotano tra fontane ideali, trasformando la moto in un racconto visivo sulla vitalità, sull’equilibrio e sulla capacità di guardare il mondo con uno sguardo rinnovato. L’applicazione di questo motivo su una moto come la XDiavel V4 rende l’intervento un vero esercizio di stile, dove estetica e performance trovano una sintesi inedita.

Determinante è stato il ruolo di D-Factory, centro stile italiano specializzato nella convergenza tra ricerca, tecnologia e visione estetica. Dopo una precedente collaborazione sulla personalizzazione di una Bentley Continental GT, Simone Guidarelli ha scelto nuovamente D-Factory per dare forma al proprio linguaggio artistico attraverso una lavorazione di altissimo livello tecnico. È proprio D-Factory a rappresentare il punto di contatto tra Guidarelli e Ducati Monza: realtà accomunate dalla ricerca della perfezione e dalla volontà di raccontare, attraverso i loro progetti, l’eccellenza del design italiano.

Il risultato è una moto che supera il concetto tradizionale di personalizzazione e si configura come opera d’arte contemporanea, capace di coniugare la potenza della meccanica Ducati con l’immaginario visionario di uno dei creativi più eclettici del panorama attuale. L’esposizione al Museo Ducati, all’interno di un allestimento fotografico dedicato alle migliori interpretazioni del concorso, valorizza ulteriormente un progetto che celebra il dialogo tra arte, moda e ingegneria e che, grazie alla sua unicità, si candida a diventare un punto di riferimento nell’ambito del design motociclistico italiano.

Con questa reinterpretazione della XDiavel V4, Simone Guidarelli, Ducati Monza e D-Factory non solo rendono omaggio al centenario del marchio, ma contribuiscono a espandere i confini estetici e culturali del mondo Ducati, confermando il ruolo centrale della creatività nel definire il futuro del design Made in Italy.