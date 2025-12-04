Connect with us

Spettacolo

Due inediti di Natale per ricordare Paolo Benvegnù: la voce del cantautore rivive con il Piccolo Coro dell’Antoniano

Published

Due canzoni che portano con sé la magia del Natale e l’eredità artistica di uno dei più sensibili cantautori italiani. Venerdì 5 dicembre saranno disponibili in digitale due inediti firmati da Paolo Benvegnù: “Buon Natale anche per te” e “Un Natale infinito”, distribuiti da Sony Music Italy e realizzati in collaborazione tra Officine della Cultura e l’Antoniano di Bologna.

“Buon Natale anche per te” è un brano dal valore speciale: rappresenta il primo inedito pubblicato dopo la scomparsa di Benvegnù, ed è interpretato con la sua voce insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano. Il pezzo è stato suonato da una parte dell’Orchestra Multietnica di Arezzo e da I Benvegnù, con la produzione di Luca Roccia Baldini e Gabriele Berioli.

Il secondo inedito, “Un Natale infinito”, vede invece protagonisti il Piccolo Coro dell’Antoniano e Anna Benvegnù, figlia del cantautore. Il brano sarà accompagnato dal videoclip ufficiale, online lo stesso giorno sul canale YouTube del coro. Raccontano la dolcezza, la luce e l’emozione del Natale attraverso le voci dei bambini e il ricordo di un artista che ha sempre creduto nella poesia e nella condivisione come strumenti d’incontro.

Il progetto nasce da un laboratorio musicale che Benvegnù aveva realizzato insieme ai bambini della scuola primaria “Bruno Ciari” di San Sisto (Perugia), dove studiava sua figlia. Come ha ricordato Luca Roccia Baldini, musicista, produttore e vicepresidente di Officine della Cultura: «Il progetto di queste due canzoni nasce da un laboratorio musicale che Paolo, come progetto de I Benvegnù, ha fatto nella scuola primaria di San Sisto dove studia sua figlia. Con i bambini ha creato il testo e messo la musica per poi esibirsi coralmente nel saggio finale di Natale. È stata un’esperienza bella, di creatività e condivisione. Paolo desiderava molto fare approdare questi brani all’Antoniano e grazie a Bernardo Mattioni, Mamo Giovenco e Officine della Cultura, ci siamo riusciti. E siamo riusciti con una felicità immensa a farne cantare uno a sua figlia Anna. Il fatto che il primo brano con la voce di Paolo sia un pezzo di Natale per bambini e cantato e fatto con i bambini è una cosa eccezionale. “Buon Natale anche per te” è stato anche suonato da una parte dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, oltre a I Benvegnù, e porta il miracolo a compiersi. L’utilità dell’inutile, proprio come diceva Paolo».

I crediti di “Buon Natale anche per te” includono Paolo Benvegnù alla voce, insieme a I Benvegnù e ai Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Il brano è stato registrato al Crimson Recording Studio di Magione (PG) e mixato da Gabriele Berioli, con un’illustrazione firmata da Chiara Dionigi. In “Un Natale infinito”, la voce di Anna Benvegnù si unisce a quella del Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Margherita Gamberini, con arrangiamenti di Giovanni Sciabbarrasi e la produzione di Matteo Milita e Sciabbarrasi.

Il lancio di questi brani rappresenta anche un momento per ricordare l’anima solidale dell’Antoniano, storica istituzione fondata nel 1954 a Bologna da Padre Ernesto Caroli. Le sue attività spaziano dal sostegno dei più fragili, con la rete di mense francescane di “Operazione Pane”, all’educazione musicale dei bambini attraverso lo Zecchino d’Oro e il Piccolo Coro dell’Antoniano. Come sottolineano i suoi progetti, Antoniano continua a essere un luogo dove la musica e la solidarietà si incontrano per costruire comunità, relazione e futuro.

Con “Buon Natale anche per te” e “Un Natale infinito”, la voce di Paolo Benvegnù torna dunque a vibrare nel tempo del dono, intrecciando arte, memoria e amore filiale in una celebrazione che unisce bambini, note e speranza. Due brani che diventano, a tutti gli effetti, un regalo di Natale per chi crede che la musica possa continuare a far germogliare la bellezza anche dopo il silenzio.

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

