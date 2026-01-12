È disponibile in radio e in digitale “SLALOM”, il nuovo brano del giovanissimo talento LUK3

Dopo l’esperienza ad Amici 24 e il suo primo club tour che lo ha portato in giro per l’Italia, LUK3 torna con un nuovo brano dal titolo “Slalom”, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il singolo, pubblicato da DMB/TRIGGGER e distribuito da ADA/WARNER, rappresenta un ulteriore passo nella crescita artistica del giovane cantautore campano.

Il brano racconta un amore intenso e turbolento, un legame che si muove tra emozioni contrastanti e imperfezioni, ma che proprio in queste trova la sua autenticità. “Slalom” è scritto da Luca Pasquariello (Luk3) con la collaborazione di Alex Andrea Vella (Raige), Rondine e Gianmarco Grande, mentre la produzione porta la firma di GRND. Il risultato è un mix travolgente di ritmo e sentimento, che riflette l’identità sonora e la personalità energica dell’artista.

Durante la dodicesima puntata del pomeridiano di Amici, Luk3 è tornato sul palco del talent per presentare il nuovo singolo, offrendo una performance carismatica e piena di energia. Il giovane artista ha spiegato il senso profondo del suo lavoro: «In “Slalom” ho deciso di raccontare la storia di un amore passionale, un sentimento che coinvolge totalmente, con tutte le emozioni contrastanti che la passione può generare: un amore travolgente e intenso, ma allo stesso tempo caotico, imprevedibile e capace di mettere alla prova chi lo vive».

Nato a Marcianise nel 2007, LUK3 – all’anagrafe Luca Pasquariello – si avvicina giovanissimo alla musica, iniziando a suonare la chitarra e scrivendo la sua prima canzone a soli 13 anni. Prima dell’ingresso ad Amici 24, aveva già costruito una solida fanbase sui social network, con oltre 680mila follower su TikTok e più di 280mila su Instagram. I suoi brani “Tutta Rosa” (con Ascanio e Vyperr), “Alice” (con Ascanio), “Sara” e “Chiamerò mio figlio con il nome tuo” hanno riscosso grande successo online, contribuendo a far conoscere il suo stile fresco e diretto.

Nel corso del talent, si è distinto per la spontaneità e per la capacità di coniugare canto e ballo in una formula energica e personale, presentando singoli come “Parigi in motorino”, “Valentine”, “Piangi” e “Roma lo sa”, che hanno totalizzato complessivamente **19 milioni di stream su Spotify**.

Dopo l’esperienza televisiva, il percorso discografico dell’artista è proseguito con il singolo estivo “Bianca – Prada” e con l’uscita dell’EP d’esordio “Diciotto”, che ha debuttato al secondo posto nella classifica “CD, Vinili e Musicassette” e al settimo nella FIMI Album.

Con “Slalom”, LUK3 conferma la sua evoluzione artistica e la volontà di raccontare emozioni autentiche, attraverso un linguaggio musicale moderno e immediato. Una testimonianza della maturità crescente di un giovane che ha già le idee chiare sul proprio futuro.

Come lui stesso ha dichiarato: «Sono felice perché a 18 anni so già cosa farò per tutta la vita. Palchi, adrenalina, scrivere e cantare fino a perdere la voce – è tutto quello che voglio».