Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

È in radio e in digitale “BACIO PICCOLINO”, il nuovo singolo del cantautore RENATO D’AMICO

Published

Renato D’Amico torna con “Bacio piccolino”, un inno alla leggerezza dell’amore

È disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Bacio piccolino”, il nuovo brano di Renato D’Amico, pubblicato in collaborazione con BMG. La canzone, dal ritmo vivace e dall’anima retrò, conferma la capacità dell’artista siciliano di fondere scrittura d’autore e sonorità pop in una formula personale e riconoscibile.

“Bacio piccolino” racconta le sfumature di un amore giovanile, oscillante tra sogno e realtà, in cui la leggerezza si intreccia con la ricerca interiore. Ispirata alla filosofia di Gurdjieff, la protagonista del brano diventa metafora di crescita spirituale e di equilibrio. Il testo esplora il concetto di stabilità come punto d’incontro tra concretezza e libertà, rappresentato dall’immagine poetica “tra uno scoglio e l’infinito”. Un invito, dunque, a restare con i piedi ancorati alla realtà ma con la mente aperta a nuove possibilità.

Nel descrivere la genesi del brano, il cantautore racconta: «”Bacio piccolino” è nata in Sicilia due anni fa come la scintilla iniziale che ha ridefinito il mio progetto. È stata creata in un periodo in cui cercavo la mia identità personale e musicale. Il brano parla di un amore vissuto più nei sogni che nella realtà, ma grazie al quale mi sono reso conto che quella persona, nel bene e nel male, mi aveva aiutato a trovare il mio equilibrio».

Classe 1998, originario di Erice (Trapani), Renato D’Amico è cantautore, produttore e polistrumentista. La sua musica nasce dall’incontro tra il calore mediterraneo e le influenze dell’italo disco, con richiami agli anni Settanta e Ottanta che si fondono con un approccio contemporaneo. Dopo essersi trasferito a Milano nel 2022, ha rilanciato il proprio progetto solista con il singolo “Siamo tutti noi!”, seguito da nuove uscite nel 2024 come “Federico” e “Il sale nelle orecchie mi fa innervosire” in collaborazione con Oratio.

Oltre al percorso da interprete, D’Amico vanta una solida esperienza come produttore. Ha lavorato con diversi artisti emergenti della scena italiana ed è stato il produttore dei dischi d’esordio di Emma Nolde e de Il Postino. Il suo più recente singolo, “Per non farti del male”, uscito lo scorso ottobre, ha ulteriormente consolidato la sua cifra stilistica, segnata da ironia, immaginario visivo e da un linguaggio capace di raccontare le contraddizioni di una generazione in bilico tra nostalgia e futuro.

Il videoclip di “Bacio piccolino”, diretto da Manuel Cernigliaro e prodotto da Giorgia Bucci e Matteo Nacci, accompagna l’uscita del singolo con un’estetica che richiama il gusto vintage e la leggerezza della giovinezza.

Attualmente l’artista è impegnato in studio per la realizzazione di nuovi brani, confermando la volontà di proseguire un percorso creativo che unisce spontaneità e profondità, fedeltà alle proprie radici e curiosità verso il futuro.

“Bacio piccolino” segna così un nuovo capitolo nella carriera di Renato D’Amico: un racconto musicale sincero che invita ad abbracciare la vita con il cuore aperto e lo sguardo rivolto oltre l’orizzonte.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Turismo

Gorizia apre la più grande galleria d’arte digitale d’Europa: nasce la DAG con l’opera “Data Tunnel” di Refik Anadol

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Giochi

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE arriva su Nintendo Switch 2 e Xbox: disponibile ora la demo gratuita

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Spettacolo

È disponibile in radio e in digitale “SLALOM”, il nuovo brano del giovanissimo talento LUK3

Motori

iCAUR debutta in Europa: il nuovo marchio globale di Chery coniuga eleganza classica e tecnologia intelligente

Spettacolo

È in radio e in digitale “BACIO PICCOLINO”, il nuovo singolo del cantautore RENATO D’AMICO

Motori

Due ruote in Italia, 2025 a due velocità: boom dello scooter, frenata delle moto

Motori

“The Other Monza”: Audi SQ5 tra pista, offroad e leggenda

Spettacolo

Bresh conquista l’Europa: al via i primi live internazionali e il ritorno a Genova con “Mare Nostrum”

Sport

Xiaomi accende la passione per il basket: il brand diventa sponsor di Olimpia Milano

Motori

Nuova Mazda CX-5: il SUV best-seller debutta con l’esclusivo colore Navy Blue

Motori

Sandra Gomez nominata Vicepresidente Strategia, Prodotti e Business Dacia

Tecnologia

Samsung e Netflix trasformano il Galaxy nel “Sottosopra” di Stranger Things

Spettacolo

Walter Ricci presenta “Neapolis Mambo”: il jazz partenopeo incontra i ritmi del Sud America

Tecnologia

TCL trionfa al CES 2026: innovazione e premi per TV, mobile e smart home

Società

OPPO e UNESCO insieme per l’inclusione digitale: 1.000 tablet donati in Asia e Africa

Società

“Quarta Repubblica” racconta il dramma di Crans-Montana e analizza le nuove tensioni internazionali

Motori

GR Yaris MORIZO RR: Toyota GAZOO Racing svela l’edizione speciale nata dal Nürburgring

Motori

Il nuovo Toyota Hilux debutta al Salone di Bruxelles 2026: tradizione e innovazione a zero emissioni

Motori

Volkswagen e Qualcomm siglano una lettera di intenti per la nuova era della mobilità digitale

Spettacolo

MAURO REPETTO: online il video del nuovo brano IN RIVA A TE

Motori

La nuova Mercedes-Benz CLA elettrica è “Car of the Year 2026”

Spettacolo

Jovanotti a New York: il ritorno musicale con “JOVAYORK – La musica dell’anima”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

È disponibile in radio e in digitale “SLALOM”, il nuovo brano del giovanissimo talento LUK3

Dopo l’esperienza ad Amici 24 e il suo primo club tour che lo ha portato in giro per l’Italia, LUK3 torna con un nuovo...

8 ore ago

Spettacolo

Bresh conquista l’Europa: al via i primi live internazionali e il ritorno a Genova con “Mare Nostrum”

Dopo un 2025 che lo ha consacrato come uno degli artisti più apprezzati della scena urban italiana, con l’album Mediterraneo certificato platino e un...

12 ore ago

Spettacolo

Walter Ricci presenta “Neapolis Mambo”: il jazz partenopeo incontra i ritmi del Sud America

Un nuovo capitolo musicale si aggiunge alla carriera di Walter Ricci, cantante e pianista jazz napoletano, con l’uscita del suo nuovo album “Neapolis Mambo”,...

14 ore ago

Spettacolo

MAURO REPETTO: online il video del nuovo brano IN RIVA A TE

Un nuovo anno di emozioni e creatività si apre per Mauro Repetto, artista poliedrico che torna sulla scena musicale e teatrale con un progetto...

16 ore ago