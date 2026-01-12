È in radio e in digitale “BACIO PICCOLINO”, il nuovo singolo del cantautore RENATO D’AMICO

Renato D’Amico torna con “Bacio piccolino”, un inno alla leggerezza dell’amore

È disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali “Bacio piccolino”, il nuovo brano di Renato D’Amico, pubblicato in collaborazione con BMG. La canzone, dal ritmo vivace e dall’anima retrò, conferma la capacità dell’artista siciliano di fondere scrittura d’autore e sonorità pop in una formula personale e riconoscibile.

“Bacio piccolino” racconta le sfumature di un amore giovanile, oscillante tra sogno e realtà, in cui la leggerezza si intreccia con la ricerca interiore. Ispirata alla filosofia di Gurdjieff, la protagonista del brano diventa metafora di crescita spirituale e di equilibrio. Il testo esplora il concetto di stabilità come punto d’incontro tra concretezza e libertà, rappresentato dall’immagine poetica “tra uno scoglio e l’infinito”. Un invito, dunque, a restare con i piedi ancorati alla realtà ma con la mente aperta a nuove possibilità.

Nel descrivere la genesi del brano, il cantautore racconta: «”Bacio piccolino” è nata in Sicilia due anni fa come la scintilla iniziale che ha ridefinito il mio progetto. È stata creata in un periodo in cui cercavo la mia identità personale e musicale. Il brano parla di un amore vissuto più nei sogni che nella realtà, ma grazie al quale mi sono reso conto che quella persona, nel bene e nel male, mi aveva aiutato a trovare il mio equilibrio».

Classe 1998, originario di Erice (Trapani), Renato D’Amico è cantautore, produttore e polistrumentista. La sua musica nasce dall’incontro tra il calore mediterraneo e le influenze dell’italo disco, con richiami agli anni Settanta e Ottanta che si fondono con un approccio contemporaneo. Dopo essersi trasferito a Milano nel 2022, ha rilanciato il proprio progetto solista con il singolo “Siamo tutti noi!”, seguito da nuove uscite nel 2024 come “Federico” e “Il sale nelle orecchie mi fa innervosire” in collaborazione con Oratio.

Oltre al percorso da interprete, D’Amico vanta una solida esperienza come produttore. Ha lavorato con diversi artisti emergenti della scena italiana ed è stato il produttore dei dischi d’esordio di Emma Nolde e de Il Postino. Il suo più recente singolo, “Per non farti del male”, uscito lo scorso ottobre, ha ulteriormente consolidato la sua cifra stilistica, segnata da ironia, immaginario visivo e da un linguaggio capace di raccontare le contraddizioni di una generazione in bilico tra nostalgia e futuro.

Il videoclip di “Bacio piccolino”, diretto da Manuel Cernigliaro e prodotto da Giorgia Bucci e Matteo Nacci, accompagna l’uscita del singolo con un’estetica che richiama il gusto vintage e la leggerezza della giovinezza.

Attualmente l’artista è impegnato in studio per la realizzazione di nuovi brani, confermando la volontà di proseguire un percorso creativo che unisce spontaneità e profondità, fedeltà alle proprie radici e curiosità verso il futuro.

“Bacio piccolino” segna così un nuovo capitolo nella carriera di Renato D’Amico: un racconto musicale sincero che invita ad abbracciare la vita con il cuore aperto e lo sguardo rivolto oltre l’orizzonte.