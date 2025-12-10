ËGO: annuncia oggi il suo nuovo singolo “INCUBI” feat THEØ, fuori ovunque venerdì 12 dicembre

Il 12 dicembre segna l’uscita di “INCUBI” (INRI Records/Metatron), il nuovo singolo di Ëgo realizzato in collaborazione con Theø. Un incontro artistico fortemente atteso, che porta alla luce una connessione naturale tra due figure centrali della nuova scena emo italiana. Per la prima volta i due artisti condividono ufficialmente un brano, unendo la loro sensibilità e le loro fragilità in una canzone intensa e cupa, capace di tradurre in musica le inquietudini di una generazione.

“VUOI VENIRE A VEDERE IL MIO MONDO?” recita il messaggio che accompagna l’annuncio, come un invito ad entrare in un universo interiore attraversato da ansie, paure e desideri. “INCUBI” è descritto come un viaggio notturno dentro una mente che non smette mai di correre, dove si intrecciano sentimenti di dipendenza, amori fragili e cicliche inquietudini. L’atmosfera è densa e claustrofobica, costruita su una base sonora immersiva che amplifica la sensazione di essere intrappolati in un loop mentale senza via di fuga.

La produzione, curata da Sbale, Chakra e Sami River, contribuisce a definire un sound che fonde elementi emo-trap e sonorità ipnotiche. Bassi saturi, synth deformati e una tensione crescente accompagnano l’ascoltatore attraverso un crescendo che rispecchia perfettamente il significato del brano. Il risultato è un brano diretto e autentico, in cui i due artisti si rispondono senza tregua, costruendo un dialogo emotivo che lascia emergere crepe e vulnerabilità.

“INCUBI” non è soltanto una collaborazione musicale ma un punto d’incontro tra due percorsi paralleli. Theø e Ëgo condividono un’impronta stilistica affine, fatta di introspezione e intensità, e in questo brano trovano un equilibrio tra il linguaggio emo e le sfumature più contemporanee del pop-punk e del rap alternativo.

Questo nuovo singolo anticipa il prossimo progetto discografico di Ëgo, promesso come un lavoro ancora più crudo e sperimentale, capace di spingersi oltre le coordinate già esplorate. L’artista genovese, all’anagrafe Lorenzo Cardini (classe 2000), è ormai una delle voci più originali della scena pop-punk italiana. Dalle prime esperienze di freestyle nel suo quartiere fino alla collaborazione con il collettivo Poyo Gang, il percorso di Ëgo è contrassegnato da una costante ricerca identitaria.

Nel 2022 pubblica con Werdn il joint EP “Stranger Teens”, seguito nel 2023 dal suo primo album “Amore Splatter”, un progetto che unisce l’attitudine del pop-punk a influenze hyperpop ed emo. Il disco riceve ottimi consensi, dà vita a un tour nazionale e viene seguito dalla versione deluxe “Amore Splatter (red side)”, più viscerale e introspettiva. Negli anni successivi Ëgo conferma la propria maturità artistica con diversi singoli: “Qualcosa che non va” (marzo 2025), “LA GENTE CHE SALTA” e “POPSTAR” (maggio 2025), fino a “Dalle tenebre coi vermi” (ottobre 2025).

Con “INCUBI”, Ëgo torna a esplorare le zone d’ombra della mente e delle relazioni, trasformando le proprie inquietudini in un racconto sonoro che arriva dritto all’ascoltatore. L’unione con Theø amplifica la forza emotiva del brano, che si configura come una riflessione lucida e impietosa sulla fragilità contemporanea.

Un’uscita che segna un nuovo capitolo per entrambi e che, ancora una volta, conferma come la scena alternativa italiana sia capace di rinnovarsi attraverso autenticità, coraggio e introspezione.