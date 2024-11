EICMA 2024: Trussardi Parfums colora l’edizione dei 110 anni

Trussardi Parfums è sponsor dell’Edizione numero 81 dell’Esposizione internazionale delle due ruote, che aprirà i battenti al grande pubblico da domani fino a domenica 10 novembre a Rho Fiera Milano. Il marchio sarà presente con importanti spazi di visibilità e di interazione che avranno come protagonista Trussardi Primo, la fragranza maschile appena svelata dalla maison meneghina.

Su tutti l’imponente torre layher all’interno dell’area esterna MotoLive, vero cuore pulsante di questa edizione della kermesse motoristica che celebra quest’anno i suoi 110 anni di storia. Qui sarà poi allestito un corner brandizzato che, tra le altre iniziative promozionali in programma, venerdì 8 novembre, accoglierà il pilota motociclistico Andrea Iannone, Ambassador di Trussardi Primo. In questa occasione I primi 50 fan che incontreranno il talent avranno l’opportunità di scattare una foto con Andrea e di ricevere una card esclusivamente autografata dal campione per l’occasione.

Infine, Trussardi Parfums sarà presente anche nell’Area Gaming di EICMA, al padiglione 9, dove al pubblico più appassionato verrà offerta l’opportunità di scoprire Primopia, un immersivo mondo virtuale all’interno di Fortnite ispirato all’isola vulcanica di Lanzarote e alle vibes esplosive del profumo Trussardi Primo.

