ELETTRA LAMBORGHINI in gara alla 76ª edizione del festival di Sanremo

Elettra Lamborghini è ufficialmente tra i Big in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. La popstar, attrice, modella e conduttrice televisiva si prepara così a tornare sul palco del Teatro Ariston dopo la sua prima partecipazione nel 2019.

Carismatica e travolgente, Elettra Lamborghini è oggi una delle figure più riconoscibili della scena pop italiana e internazionale. Con oltre due miliardi e mezzo di stream complessivi, 15 dischi di Platino e tre d’Oro, l’artista ha conquistato il pubblico con la sua personalità energica e un sound che mescola abilmente pop e sonorità latin. Le sue canzoni, definite “contagiose” e piene di buon umore, rispecchiano il suo spirito vivace – una cifra stilistica che è diventata la sua vera firma artistica.

L’esordio musicale di Lamborghini risale al 2018 con la hit reggaeton “Pem Pem”, che raggiunge la top 10 dei singoli più venduti in Italia e ottiene due dischi di Platino. L’anno successivo arriva la consacrazione con la partecipazione a Sanremo e l’inaspettato successo di “Musica (e il resto scompare)”, brano divenuto virale con oltre 220 milioni di stream e oltrepassando le due certificazioni di Platino. Il singolo è incluso nel suo primo album “Twerking Queen”, anch’esso disco di Platino e arrivato al terzo posto della classifica nazionale.

Nel corso della sua carriera Elettra ha ampliato i propri orizzonti oltre i confini italiani. Ha pubblicato diversi singoli internazionali, tra cui “Mala” e “Tócame” (realizzato con Childsplay e Pitbull), entrambi certificati Oro. Con il brano “Pistolero” ha dominato le classifiche del 2021, ottenendo tre dischi di Platino, mentre il singolo “Caramello”, realizzato con Rocco Hunt e Lola Indigo, ha raggiunto quattro certificazioni di Platino. Nel 2023 ha pubblicato il suo secondo album, “Elettraton”, anticipato dal singolo “Mani in Alto” (disco di Platino).

A livello internazionale, Elettra ha firmato un contratto con Universal Music México, che gestisce i suoi progetti in lingua spagnola e inglese, portando così la sua musica verso un pubblico sempre più globale.

Tra le sue curiosità più note, la presenza di una statua di cera dedicata nel museo Madame Tussauds di Amsterdam: un traguardo che la colloca tra le poche artiste italiane a essere immortalate in uno dei musei più celebri al mondo.

Negli ultimi mesi l’artista ha lavorato intensamente in studio a nuovi brani e, come annunciato nella comunicazione ufficiale, è pronta a condividere nuova musica con i suoi fan. Il ritorno a Sanremo rappresenterà dunque non solo un’occasione artistica importante ma anche un momento di celebrazione di una carriera in continua ascesa.

Con il suo mix di energia, ritmi latini e pop elegante, Elettra Lamborghini promette di portare al Festival di Sanremo 2026 non solo una canzone, ma un concentrato di vitalità e spettacolo capace di accendere il palco e il pubblico dell’Ariston.